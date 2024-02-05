統一獅法治教育 以籃球簽賭案籲球員勿以身試法

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（中央社記者謝靜雯台北5日電）中職統一獅隊春訓今天安排法治教育課程，獅隊領隊蘇泰安以近期SBL簽賭案為例，提醒球員身為職棒球員應成為社會典範和表率，切勿在任何利誘及脅迫下做錯選擇。

統一獅隊今天發布新聞稿表示，因應法務部、教育部體育署政策，職棒球隊需與該轄區地檢署進行法律宣導，並建立溝通聯繫管道，以維護乾淨的職棒環境，統一獅隊今日受邀舉辦「台南 400 LION世代 2024統一7-ELEVEn獅法治教育」。

中華職棒聯盟副秘書長王惠民及蘇泰安舉近期籃球員簽賭打假球案例，重申若職棒球員涉及職棒簽賭打假球等不法情事，將永不錄用，聯盟近期也決議涉及假球或職棒簽賭而永不錄用的球員，將不得接觸職棒球員或經紀公司，盼徹底與棒球圈斷絕所有關係，讓球員在場上放心認真表現，共同營造清新的職棒環境。

活動過程中，以脫口秀節目的型式及輕鬆生活化的對談，分析過往職棒簽賭案件之成因及法令規範，並呼應政府打詐政策，同時也說明可能遇到的投資詐騙、虛擬貨幣詐騙等反詐騙議題，提供最新且實用的法治觀念，希望職棒球員能避免不法人士之外力不當干擾，並善盡社會責任，使台灣職業棒球能在公平而清新的比賽環境中，持續帶給國人正面的力量。

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蘇泰安表示，每年獅隊法治教育課程，透過不同的方式呈現，讓教練、選手透過法治觀念宣導及案例分享增長法治相關知識，也了解身為職棒選手是社會的典範及表率，不能以身試法。

蘇泰安提到，近期台灣籃球圈爆發簽賭及打假球事件，重創超級籃球聯賽（SBL）裕隆籃球隊，讓擁有傳統文化的裕隆籃球隊承擔不好的形象，也讓籃球迷深感痛心，而身為中華職棒的一員，近10幾年來在聯盟、球團及各位球員的共同努力下杜絕假球，也持續要求每一名球員，切勿在任何利誘及脅迫下，做錯的選擇，傷害大家共同努力維護的健康清新職棒環境。（編輯：李亨山）1130205