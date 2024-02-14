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郭俊麟重回職棒生涯起點有意義 用正面心態迎新賽季

2024/2/14 16:38
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（中央社記者謝靜雯台南14日電）投手郭俊麟今年改披統一獅隊戰袍就肩負「重責大任」，總教練林岳平直言赴日交流賽郭俊麟將回到職棒生涯起點、盼他找回自己；郭俊麟開季心願卡畫上笑臉，要用正面心態迎接新賽季。

投手郭俊麟去年底擴編選秀會被中職台鋼雄鷹隊選進，之後又被交易到統一獅隊，披上獅袍第1年就有重責大任，總教練「餅總」林岳平表示，郭俊麟是交易來的選手，20日獅隊赴日本高知打交流賽，郭俊麟預計扛起首場比賽先發。

林岳平提到，郭俊麟職棒生涯的起點就是日職埼玉西武獅隊，此次交流賽安排郭俊麟先發，也是希望帶著郭俊麟回到職棒生涯起點，找回他該有的能力，幫助球隊改善目前投手群偏弱的環節。

獅隊原本先發投手輪值之一的胡智爲20日要動手肘清創手術，上半季脫離戰線，林岳平表示，郭俊麟在投手群中經驗豐富，是名好的先發投手，不僅可以先發、也可以中繼，期待他成為投手群的活棋，頂上胡智爲上半季缺陣的狀態。

郭俊麟表示，農曆年前有實戰登板一次，目前調整狀況在預期中，只差一點比賽感覺，就看到日本比賽時能否呈現出來。

要回到前東家西武獅隊的春訓基地，郭俊麟笑說感覺既熟悉又有點不習慣，重返職棒生涯的起點、心情很不一樣。

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對於新球季教練團的高期待，郭俊麟表示，先把自己調整好、該做的做好，讓教練團需要的時候可以使用，融入新球隊沒有太大問題。

郭俊麟的開季心願卡畫上一個笑臉，他笑說前幾年也有寫過心願卡，但好像都沒有達成目標，也自認去年球季比較沒有自信，缺少正面的心態，新球季希望跟隊友一起努力，用正面方式迎接每場比賽，落差應該就不至於太大。（編輯：龍柏安）1130214

#林岳平
#胡智爲
#郭俊麟
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