鈴木駿輔石垣島交流賽18日先發 看見堅持的態度

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（中央社記者謝靜雯石垣市17日電）「亞洲門戶交流賽」中職樂天桃猿隊明天第2戰預計派出日籍投手鈴木駿輔先發；桃猿隊二軍總教練曾豪駒表示日本好手很多就是缺乏機會，也從鈴木駿輔身上看到訓練上堅持的態度。

「亞洲門戶交流賽」中職樂天桃猿隊今、明兩天在日本石垣市與日職千葉羅德海洋隊交手，今天首戰先發投手為邱駿威，明天預計派出日籍投手鈴木駿輔先發。

曾豪駒表示，鈴木駿輔春訓調整感覺都在進度中，但很多東西要等真正實戰看才會知道狀況，目前練習表現都很不錯。

曾豪駒也提到，今年球隊洋投主要是先發定位，鈴木駿輔如果想要爭取機會就必須把實力拿出來，球場上展現壓制力，明天比賽預計先發投2局。

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桃猿隊去年球季有簽下日籍投手由規，今年則是有日籍投手鈴木駿輔，曾豪駒表示，日本好的選手很多就是缺乏機會，但也因為競爭壓力大，可以看到日籍球員訓練上堅持的態度和投入，平時練習感覺就會當成比賽，這也是台灣球員可以學習的地方。

桃猿隊近年與日職球隊交流多，但曾豪駒表示，有別於過往大家認為日式訓練就是量多，有感覺到日職球隊也有慢慢修正，透過運動科學幫忙，「一直做對的事情，就會越來越好。」（編輯：謝雅竹）1130217