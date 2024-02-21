大巨蛋須經過中職球場檢驗 賽程接近公布階段

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（中央社記者楊啟芳台北21日電）中華職棒35年新球季即將於3月30日開打，中職會長蔡其昌表示，今天會去拜訪台北市長蔣萬安，說明大巨蛋必須經過聯盟球場檢驗辦法；秘書長楊清瓏則表示，已接近公布賽程時間。

中職本季話題除了重返6隊規模，比賽場地將加入台北大巨蛋更是球迷關心的議題。中職開幕戰將在3月30日進行，由味全龍隊擔任主場迎戰樂天桃猿隊，相當有機會在大巨蛋舉行，其他球團也都有安排賽事在大巨蛋。

蔡其昌表示，今天下午會去拜會台北市長蔣萬安，目前開幕戰確實規劃在大巨蛋進行，不過還有很多前置作業，「我今天會告知市長，聯盟比賽有新的球場檢驗規定。」他指出，經過去年一整年修改，公布了新的球場檢驗辦法，球員工會、球團、聯盟與外聘專家等會一起檢驗。

蔡其昌強調，「檢驗務必落實，沒問題了才會進行開幕戰。」他說明，雖然之前亞錦賽、3月初讀賣巨人交流賽都在大巨蛋舉行，不過中職之前對於大巨蛋球場都只是觀察，開幕戰是聯盟第一場在大巨蛋的賽事，就必須依照球場檢驗辦法。

中職秘書長楊清瓏表示，依照聯盟規章，新球季賽程一定要在開幕前1個月公布，因此賽程已接近公布時間，「如果可以提早盡可能提早，該協調的都已經完成了，場數方面看起來是滿多的，總共接近30場了，各球團進入大巨蛋意願都滿高的。」

味全龍領隊丁仲緯則說，目前安排10場左右在大巨蛋，場租部分有分基本費用、變動費用、票房抽成，「一切還是按照市場機制、各隊比賽內容安排。」票價部分，會分成「首度體驗票價」、「重度體驗票價」，會有不同票價區間設定，希望大巨蛋可以給球迷不一樣的感受。（編輯：張雅淨）1130221