阿部慎之助感受台灣球迷熱情 盼復辦亞職大賽

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（中央社記者謝靜雯台北1日電）訪台交流賽的日本職業棒球讀賣巨人隊今天上午安排練球，總教練阿部慎之助說，從機場開始就感受到台灣球迷熟悉巨人，更期待復辦亞洲職棒大賽，讓亞洲棒球有更多交流。

「讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」2、3日在台北大巨蛋舉行，巨人依序交手中華職業棒球大聯盟中信兄弟隊及樂天桃猿隊。

今年球季兄弟由日籍教練平野惠一掌一軍兵符，桃猿總教練也是日籍教練古久保健二，阿部慎之助受訪表示，首次遇到古久保健二，但與平野惠一球員時期就有交流，算是老友，很期待以總教練身分交流。

至於台灣職棒找日籍教練領軍，阿部慎之助表示，台灣對日本很友好，很多日本退休球員到台灣當教練，可推廣日本文化，對雙方是好事、樂觀其成。

此外，阿部慎之助說，之前在日本沖繩、宮崎春訓，很多台灣球迷會跟他要簽名，這次在機場也看到台灣球迷舉著他名字的加油板，一直懷著感恩心情，而要感謝的人很多，期待亞職大賽復辦，提升亞洲各國交流，會以這個為目標努力。

問起對台北大巨蛋的印象，阿部慎之助表示，知道這座球場花很多時間蓋成，中間也有些糾紛，但是座很漂亮的球場，他甚至希望能以球員身分而非總教練身分在這裡比賽。

巨人隊過去兩個球季戰績不好，阿部慎之助直言很遺憾，但這批球員實力很好，如何激發球員能力是教練團課題。2場交流賽是年輕球員爭取開季很重要機會，教練團會藉比賽觀察，找出最佳陣容迎接新球季。（編輯：李明宗）1130301