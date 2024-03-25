湖人擊敗溜馬3連勝 拿下150分創隊史37年新高

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（中央社洛杉磯24日綜合外電報導）戴維斯（Anthony Davis）拿下36分、16籃板，詹姆斯（LeBron James）貢獻26分、10助攻，美國職籃NBA洛杉磯湖人今天以150比145擊敗來犯的印第安納溜馬，笑納3連勝。這是湖人37年來得分最高的一場比賽。

路透社報導，湖人的丁威迪（Spencer Dinwiddie）得到26分，芮維斯（Austin Reaves）挹注25分和8助攻，讓湖人即便在羅素（D'Angelo Russell）缺陣的情況下仍創下新高紀錄。湖人（39勝32負）現在面臨著26日開始的充滿挑戰性的6場客場之旅。

儘管湖人在首屆季中錦標賽中擊敗溜馬，但那場比賽並不計入正規賽勝負統計中。兩支球隊29日將在印第安納波利斯（Indianapolis）再度交手。

西雅坎（Pascal Siakam）拿下36分和12籃板，特納（Myles Turner）為溜馬貢獻20分。此役之前，溜馬（40勝32負）在7場比賽中取得5勝。溜馬在5場客場比賽中目前戰績為2勝1負，並將在明天繼續留在洛杉磯對陣快艇。

溜馬在第1節結束以36比30領先，不過湖人隊在第2節攻下42分，並在上半場結束時以72比68領先。湖人在第3節繼續保持進攻火力，得到44分，以116比99領先溜馬。

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第4節溜馬積極搶攻，在比賽還剩5分33秒時，奈史密斯（Aaron Nesmith）投中三分球，將比分追到123比127。比賽還剩3分50秒時，溜馬把比數追到127比131。湖人隨即打出一波9比4的攻勢，在比賽還剩1分45秒時，取得140比131領先。

特納在比賽還剩1分36秒時為溜馬投中三分球，但戴維斯在內線拋投得分回應，湖人在比賽還剩55.7秒時以142比134領先。溜馬在比賽還剩21.6秒時還一度追到145比148，不過湖人最終鎖定勝局。（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）1130325