洪總談雄鷹首戰伍祐城先發 首球留給本土投手

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（中央社記者楊啟芳新北31日電）中華職棒新軍台鋼雄鷹隊今天作客新莊棒球場，為隊史一軍歷史性首戰，雄鷹教頭洪一中表示，本來就預計要把隊史首球留給本土投手，因此最後選擇了狀況較好的伍祐城先發。

樂天桃猿隊今天在新莊棒球場擔任主場，與第6隊雄鷹隊交手，為歷史性首戰，雄鷹隊推出年僅20歲的伍祐城先發，對上桃猿隊黃子鵬，上演本土投手大對決。伍祐城在官辦熱身賽出賽2場、投6局，失掉3分。

談到會讓伍祐城先發投歷史首戰的原因，賽前雄鷹隊總教練洪一中表示，本來就預計要把雄鷹隊史第1球留給本土投手，從伍祐城與陳柏清之間做選擇，「就讓他們2個良性競爭，看他們誰在熱身賽狀況比較好，目前是祐城的狀況比較好。」

雄鷹隊今天將產生許多隊史首次，包括首球、首安等，球團也都會把紀念球留下。洪一中指出，未來如果有自己球場的話要有一個展覽室，把有紀念性的東西都留著，「像我們之前跟韓職球隊打比賽都會互換帽子，都跟他們說要保留起來，球隊是百年事業，一開始可能會覺得沒什麼，但久了就會變歷史了。」

面臨隊史一軍首戰，洪一中表示，「經過去年一整年努力，這些球員也很期待在球場上展現訓練的成果，我只告訴他們要勇敢去面對，不管是好是壞，不用太在意，盡力而為就好。」

洪一中也強調，對新選手來講，在場上只要不害怕、不緊張就贏了一半，最重要是在場上要有自信。（編輯：張雅淨）1130331