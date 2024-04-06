U18東岸聯盟高雄A奪冠 拚玉山盃選拔打擊是強項

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台東6日電）U18東岸聯盟棒球賽冠軍戰是「高雄內戰」，高雄市A隊潘信安敲出關鍵3分砲，率隊以7比1擊敗高雄市B隊，拿下東岸聯盟第2冠，總教練洪榮宏對接下來的玉山盃有信心，點出打擊是強項。

2024年U18東岸聯盟棒球錦標賽冠軍戰是「高雄內戰」，高雄市A隊以普門中學為主體加入高苑工商和三民高中球員組成聯隊，高雄市B隊以高苑工商代表參賽。

高雄市A隊3局下有攻勢，潘書緯、林劭威接連安打，2人出局後潘信安開轟，3分砲幫助球隊取得領先，再靠著張育豪、陳柏儒、曾冠傑接連安打添分，單局攻下5分、奠定勝基，5局下再靠著接連安打、捕逸多跑回1分保險分。

高雄市聯隊曾在2022年U18東岸聯盟奪冠，此次為第2次奪冠，高雄市A隊此次以要拚玉山盃青棒賽陣容為主體參賽，洪榮宏表示，目前看起來打擊、腳程會是特色，與過去組成的高雄市聯隊會是不同的組合，對於今年拚青棒國手代表權很有信心。

高苑工商棒球隊教練鄭英俊此次率高雄市B隊打東岸聯盟，但2日早上被發現在飯店猝逝，鄭英俊在高雄基層棒球深耕多年，子弟兵眾多，今天冠軍戰兩隊的球員、教練胸口都有繫上黃絲帶，賽後頒獎典禮完全場默哀1分鐘。

洪榮宏表示，鄭英俊投入高雄基層棒球貢獻很多，是很讓人尊敬的前輩，也在冠軍戰開打前跟球員說，如果鄭英俊教練還在的話，看到這場比賽一定會很感動。

東岸聯盟落幕，高雄市A隊奪冠、高雄市B隊亞軍，普門中學與新北市聯隊並列季軍，賽會MVP為潘信安。（編輯：陳政偉）1130406

2024年U18東岸聯盟棒球錦標賽冠軍戰上演高雄內戰，高雄市A隊潘信安（右）敲出關鍵3分砲，率隊拿下東岸聯盟第2冠，賽後也獲選大會MVP。中央社記者謝靜雯攝 113年4月6日