接見舉重精靈方莞靈 黃偉哲賀獲巴黎奧運門票

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（中央社記者楊思瑞、蔡孟妤台南10日電）台南市舉重好手方莞靈4月初在泰國賽事突破個人生涯最佳紀錄，成功挺進世界排名前10名，並一舉拿下巴黎奧運參賽資格。台南市長黃偉哲今天期勉她超越自我，再創佳績。

台南市政府資料，「舉重精靈」方莞靈4月初在泰國世界舉重錦標賽女子49公斤量級，以抓舉84kg、挺舉108kg、總和192kg突破個人生涯最佳紀錄，成功挺進世界排名前10名，並一舉拿下巴黎奧運參賽資格。

黃偉哲今天在永華市政中心與方莞靈、啟蒙教練林玥礽相見歡，為方莞靈卓越表現喝采。方莞靈特地準備了4月初在泰國世界舉重錦標賽比賽的照片，照片上特別標註獲巴黎奧運資格的門票，同時也在照片後頭寫上滿滿對黃偉哲與台南市政府的感謝。

對於成功挺進世界排名前10名，並取得巴黎奧運的參賽資格，黃偉哲雖然肯定方莞靈表現，但榮耀也無法忽視她在運動生涯中所經歷的艱辛，到巴黎奧運還有一段時間，期許她能保持體能最佳狀態，在2024年奧運超越自我、再創佳績。

南市府承諾幫助方莞靈備戰奧運，包括提供體能訓練幫助找回身體最佳狀態，讓她在無後顧之憂狀態下出戰，在2024巴黎奧運再創高峰為國爭光。黃偉哲也感謝台南市舉重協會協助及體育局配合，在選訓制度上讓選手可以彌補中間的空窗期，訓練期可以銜接起來，也承諾未來將完整檢討培訓制度完善性。

南市府今天新聞稿表示，方莞靈一開始在體育的道路上以田徑短跑發跡，因強大爆發力轉戰舉重，但舉重基礎訓練也讓她感到枯燥乏味，甚至在15歲時一度放棄舉重。但在教練林玥礽循循善誘下，在2018年亞洲青年暨青少年舉重錦標賽中一舉拿下金牌，也促使她毅然專心投入訓練。

2020年東京奧運是方莞靈耀眼的一年，但身體上積累的大小傷勢也迫使方莞靈在2021休養身體、調整狀態。不過，之後在112年全國運動會上，方莞靈再次以抓舉82公斤、挺舉105公斤和總和187公斤亮眼的成績，三破大會紀錄，同時刷新總和全國紀錄。（編輯：孫承武）1130410