蔡恆政身兼教練、父親不好當 女兒有體操奧運夢

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（中央社記者黃巧雯台北23日電）體操教練蔡恆政培養出丁華恬等眾多好手，不過在2個女兒眼中，他既是父親也是教練，他今天說，親自教易影響感情，儘管認為談奧運對女兒還言之過早，但想去奧運念頭早在小女兒心中悄悄埋下。

來自新北市明志國中的蔡艾潔、蔡艾瑄從幼兒園時期開始練體操，而她們從2歲起就跟隨父親蔡恆政進出體操館，對於姊妹倆而言，體操館猶如兒時的遊樂場。

蔡恆政理所當然成為女兒體操啟蒙教練，他過去帶過不少學生，他受訪時開玩笑地說：「以前帶出不少冠軍，現在沒有冠軍，還有點沒辦法適應。」

對於蔡家姊妹而言，父親在家和體操館的感覺差異不大，蔡恆政透露，「別的爸爸會希望小孩在訓練時，改口叫教練，但我不會，就叫爸爸就好。」

如何同時扮演好父親和教練的角色，蔡恆政心中有一把尺，他也曾經因女兒練不好，揚言要將她們退隊，他透露，自己親自教，真的很容易破壞父女間感情，所幸小朋友都調適很快。

蔡恆政上週帶著愛徒丁華恬出征在卡達舉行的體操世界盃杜哈站，丁華恬最終順利遞補取得巴黎奧運平衡木資格，但他卻錯過女兒在全國中等學校運動會國女組個人全能及單項資格賽，而人在國外的他，只能邊收行李邊看網路直播，隨時掌握比賽狀況。

昨天凌晨剛返台的蔡恆政，今天立即現身全中運場邊，關注小女兒蔡艾瑄個人全能決賽表現，蔡艾瑄最終以43.300分，名列第6。

看著丁華恬即將連2屆叩關奧運殿堂，蔡恆政或許是愛女心切，現階段還不願給予女兒太大壓力，他強調，「現在講這個還太遠了，希望她們每天做好訓練菜單，先拿到所屬年齡組別的冠軍就好。」

不過，儘管蔡艾潔、蔡艾瑄從小在耳濡目染之下開始練體操，父親又是知名教練，但2人不約而同都提到，小時候都曾逃避或討厭練體操，直到開始奪牌、獲得成就感後，才重新找到動力。

從小跟著丁華恬一同訓練，也讓蔡家姊妹想向學姐看齊，蔡艾潔表示，期盼能在國際賽拿獎牌，而蔡艾瑄更喊話，希望可以去奧運。（編輯：張雅淨）1130423