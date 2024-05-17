23歲青年推國民隊辦台灣日 盼門票衝破千張

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（中央社記者石秀娟華盛頓16日專電）美國職棒大聯盟華盛頓國民隊6月15日將試辦「台灣日」，以決定是否將台灣日列為球場年度活動。發起人、剛自大學畢業的侯立宸說，希望衝到1000張門票，部分門票收入將助花蓮地震災後重建。

「在台灣日，大家可以嗨在一起，慶祝文化背景，穿台灣球衣也是超讚的事」，23歲的侯立宸曾參加紐約洋基隊的台灣日（Taiwan Day），看到許多其他大聯盟球隊也有台灣日，他希望從小長大的華府也有這樣的活動。

侯立宸熱愛棒球，高中時曾是投手、也守外野，曾在華府的國民隊（Washington Nationals）打工。他去年9月開始聯絡國民隊球團，成功爭取到6月15日試辦台灣日的機會。台灣日門票至少要賣出250張，球團才會考慮明年起舉辦正式的台灣日，屆時將能讓各種台灣文化活動在國民隊的比賽中熱鬧登場。

侯立宸是華府「台頑千禧青少年基金會」（Millennial Global Youth，MGY）的成員，這次以基金會的名義與國民隊接洽。MGY是以台裔第二代為主的團體。

侯立宸日前接受台灣媒體訪問時指出，3月28日開始宣傳售票，華府的僑胞買票踴躍，不到一個月賣出500張，購票者都能獲得球衣。

雖然已超過最低門檻，基金會仍決定自5月9日起重新開放售票。侯立宸說，希望衝高票數，「越多人來參加（台灣日），代表力量越大」。

他說，球衣在台灣訂製，目前已準備打包運來美國，沒辦法為第二階段購票者再追加球衣，但他們將能獲得台灣日贊助商的折價券，部分收入也將捐給東華大學重建因花蓮地震引發火災而燒毀的理工學院，「我們希望幫助台灣下一代」。

許多大聯盟球隊訂有以特定族裔為主題的傳統日，為不同族裔球員致敬。國民隊有慶祝義大利、日本、菲律賓、猶太、及拉丁裔的傳統日。曾舉辦台灣日的球隊有紐約洋基隊、大都會隊、洛杉磯天使隊、奧克蘭運動家隊、及西雅圖水手隊等。

侯立宸也是球衣的設計者。為何用「08」做背號？他說，「8」是吉祥幸運數字，前面加「0」則有台灣味，因為台灣各縣市的區域號碼都是0開頭；而「08」諧音「恁爸」，等於「台灣就是恁爸」，言談間展現千禧世代的自信與霸氣。

侯立宸說，今年是試辦日，球衣還不能印國民隊標誌，當天也沒有太多預先規劃的現場表演。因此他在宣傳海報上問大家「你會如何呈現台灣？」希望大家發揮創意，表現出台灣精神，明年就可以在正式的台灣日展現台灣文化。

他說，今年試辦時，計分板中場休息時會秀出購票超過30張團體的名稱，讓大家看到華府有許多熱愛棒球的台僑社群。「台頑千禧青少年基金會」擅長以有趣、好玩的方式向美國社會宣傳台灣，如果明年正式舉辦，「希望讓美國球迷也一起慶祝台灣日」，辦出與其他城市不同的台灣日特色。（編輯：陳承功）1130517

今年23歲的華府台裔青年推動華府國民隊試辦台灣日，希望明年能列入球隊的正式年度活動，球衣背號08別有含意。（侯立宸提供）中央社記者石秀娟華盛頓傳真 113年5月17日