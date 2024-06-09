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雄鷹19歲左投王柏傑一軍初亮相 10日先發對龍

2024/6/9 17:09（6/9 18:16 更新）
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中華職棒台鋼雄鷹隊10日將在主場澄清湖棒球場迎戰味全龍隊，雄鷹隊派出19歲左投王柏傑（圖）生涯一軍初先發，他被評價類型似王溢正。（台鋼雄鷹隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 113年6月9日
中華職棒台鋼雄鷹隊10日將在主場澄清湖棒球場迎戰味全龍隊，雄鷹隊派出19歲左投王柏傑（圖）生涯一軍初先發，他被評價類型似王溢正。（台鋼雄鷹隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 113年6月9日
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（中央社記者謝靜雯台北9日電）中職台鋼雄鷹隊明天比賽派出去年選秀首輪第7順位選進19歲左投王柏傑先發，王柏傑被評價類型似王溢正，進到職棒後球速又再進步，明天中職生涯一軍初亮相扛先發對味全龍隊。

雄鷹隊去年季中選秀狀元籤選進野手林子偉，後與樂天桃猿隊交易，首輪第7順位選進壽山高中畢業投手王柏傑。王柏傑高中最快球速約143公里，但投球柔軟度佳、投球機制穩定、控球不錯，被球探評價為去年應屆高中畢業生最佳投手，類型似左投王溢正。

王柏傑進到雄鷹隊以先發養成，本季目前為止二軍5場出賽（4場先發），總計投21局失掉12分（7分責失分），戰績1勝2敗、防禦率3.00，二軍出賽最快球速達147公里。

雄鷹隊明天在主場澄清湖棒球場迎戰味全龍隊，派出王柏傑生涯一軍初先發，龍隊則派出本土投手徐若熙先發。（編輯：張雅淨）1130609

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