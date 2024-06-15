紐時：國際藥檢機構早知中國奧運泳將藥檢陽性

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（中央社記者廖漢原紐約14日專電）連續追蹤中國奧運游泳選手涉及禁藥風波的紐約時報今天再度報導，世界反禁藥組織（WADA）早知，3名中國游泳選手2016年與2017年在類固醇劑量追蹤檢測項目呈陽性。WADA對此聲明，這導因於肉品汙染，是普遍現象。

紐約時報（New York Times）4月曾報導，23名中國游泳選手在東京奧運前7個月藥檢呈陽性反應，但中國反禁藥機構與世界反禁藥組織（World Anti-Doping Agency，WADA）都予以否認。

紐時記者檢視一份秘密報告後14日再揭露，中方和反禁藥組織早在數年前就得知，23人中有3人在一項提升運動表現藥物測試中呈陽性，3人身分沒有被公開，也未禁賽。

中方對當中兩例指出，選手在未知情況中吃下禁用物質，反禁藥專家們對這種解釋都感到質疑，競爭對手也看出中國游泳選手使用藥物的模式，但WADA沒有能力處理。

2024夏季奧運7月底將在巴黎開幕，紐時指出，3名表現不凡的選手早在2016年與2017年藥檢即呈陽性，當中兩人在東京奧運獲得金牌，另一人至今還是世界紀錄保持者，3人都將參加巴黎奧運。

WADA在紐時刊載報導後也公開聲明，3名選手在禁用類固醇、克倫特羅（Clenbuterol）「劑量追蹤」檢測項目呈陽性，這導因於食物汙染，是普遍現象。

WADA總幹事尼格里（Olivier Niggli）說：「食物污染議題在反禁藥社群裡是真實的，一般都知道。」他強調，這些都是經常做檢測的頂尖游泳選手，但在肉品普遍遭克倫特羅感染的國家，這無須驚訝，許多選手也被檢測出少劑量。

WADA指出，這些選手追蹤劑量低至需要回報量的6倍和50倍，但紐時質疑，為何系統裡沒有任何選手相關檢測劑量公開。

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世界游泳錦標賽機構（World Aquatics）也確認，3名中國選手過去克倫特羅追蹤劑量檢測呈陽性。中方對報導沒有回應。

紐時報導，中國反禁藥機構對選手2016年與2017年藥檢呈陽性反應，曾向WADA提出機密報告。報告強調，23名選手在國內賽事中，不知情下食用受心臟藥物汙染的餐點。事件過後2個月中方調查顯示，在廚房驗出可幫助運動員增強耐力、持久力及加速復原，俗稱TMZ的藥物。這是嚴格禁止使用的。（編輯：徐睿承）1130615