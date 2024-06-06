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王冠閎未完成禁藥賽外檢測 奧運資格恐受影響

2024/6/6 17:18（6/6 18:33 更新）
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「台灣蝶王」王冠閎。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黎建忠台北6日電）已經取得巴黎奧運參賽資格的「台灣蝶王」王冠閎，傳出未完成運動禁藥賽外檢測，有可能面臨禁賽懲處，體育署目前正積極介入處理，希望能有好的結果。

王冠閎透過中華民國游泳協會發出聲明表示，他在5月27日抵達西班牙後，都有如實填寫有關賽外檢測的行蹤報告，包括下塌飯店和房號等資訊。

不過王冠閎強調，住宿期間並未收到賽外檢測通知，而受世界水上運動總會（World Aquatics）委託的國際檢測機構採樣人員準備進行賽外檢測時，已到了王冠閎住宿的飯店，最後卻沒有找到人，加上王冠閎換成了當地電話卡，因此採樣人員電話也打不通，因此被認定「未完成運動禁藥賽外檢測」。

王冠閎團隊推測，當初入住的時就曾因使用「TPE」辦理入住卻找不到訂房資訊，後來改成「Chinese Taipei」才順利入住，不知道國際檢測機構的採樣人員是否也是因同樣原因才找不到人。

王冠閎強調，在行蹤填報的指定時間內，人都一直待在房間裡面，這個部分都有人證、監視影片、Line對話可以佐證。

據了解，選手1年內有3次飛行藥檢找不到人的情況發生，依規定需處以禁賽處分，而這次王冠閎剛好在奧運前夕發生第3次。

體育署私下透露，目前還無法確定總會做出怎樣的懲處，希望在提出所有證據和說法極力爭取後，可以將懲處傷害降到最低，讓王冠閎仍舊可以順利參加巴黎奧運。（編輯：龍柏安）1130606

#巴黎奧運
#王冠閎
#體育署
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