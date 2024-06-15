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奧運射箭資格賽 台灣男團再1勝就取得滿額門票

2024/6/15 22:03
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（中央社記者黃巧雯台北15日電）在土耳其安塔利亞舉行的巴黎奧運射箭資格賽，台灣男團今天在8強賽以6比2射退孟加拉，4強賽若能擊敗德國，就能獲得奧運滿額門票。

台灣男團這次由湯智鈞、戴宇軒與林子翔組成，只要能射進前3名，就能繼台灣女團後，同樣取得3席滿額參賽資格。

台灣3箭客今天資格賽共射下2008分，男團取得第2種子，首輪輪空，次輪以5比3射退斯洛維尼亞，8強賽與孟加拉碰頭。

台灣隊首局先以57比51拿下，積分以2比0領先，次局出現2支8分箭、共射下54分，讓對手以55比54扳回一城。

台灣隊第3局及時回穩，靠著4支10分箭，以57比55搶下，再添2分積分，第4局火力持續加溫，射出5支10分箭，以58比55獲勝，最終積分以6比2勝出，稍後4強賽將對戰德國，贏家將能收下奧運滿額席次。（編輯：吳協昌）1130615

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