奧運巴西獎牌得主女性占多數 體育決策仍是男性天下

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（中央社記者唐雅陵聖保羅12日專電）2024年巴黎奧運，巴西共獲得20面獎牌，其中12面由女性運動員贏得，儘管她們是國際比賽頒獎台上的亮點，但投入巴西體育界領導決策角色的女性仍占少數。

本屆奧運女性運動員為巴西贏得3金、4銀、5銅。金牌包括柔道項目的蘇薩（Beatriz Souza）、競技體操地板項目的安德拉德（Rebeca Andrade）以及沙灘排球項目的雙人組合派翠西亞（Ana Patricia）和杜達（Duda）。

銀牌包括衝浪項目的魏斯頓（Tatiana Weston）、競技體操個人全能和跳馬項目的安德拉德以及足球。

銅牌包括滑板項目的李爾（Rayssa Leal）、柔道項目的畢門達（Larissa Pimenta）、拳擊項目的費瑞拉（Bia Ferreira）、競技體操團體以及排球。

儘管女性運動員在國際比賽成績耀眼，但她們仍處於巴西體育界的主要決策之外。巴西奧委會負責制定策略並指導方向的董事會由12名男性和1名女性馬貴斯（Yane Marques）組成。馬貴斯曾是巴西5項全能運動員，在巴西奧委會擔任運動員委員會主席。

財政委員會成員包括6名男性和1名女性，道德委員會5名成員中，也只有1名女性。

在與巴西奧委會相關代表不同運動項目的聯盟中，情況相同。32個聯盟由男性擔任主席，只有2個聯盟由女性擔任主席，其中之一是巴西體操聯盟。

巴西體育科學學院（CBCE）教授塔法雷爾（Celi Taffarel）認為，這種差異是父權制、保守、壓迫、剝削社會的特徵，直接決定由男性主導體育結構，限制體育運動發展，企圖控制女性意志、妨礙女性參與體育行政管理工作；性別歧視，貫穿了工人階級的處境和鬥爭的階級意識，以及其中的性別鬥爭和民族鬥爭。

塔法雷爾指出，巴西體育結構中充斥大男人主義、保守派對婦女的壓迫和剝削，為實現克服這種不平等局面，需要女性在人類生活的各個領域以越來越大的力量、活力和勇氣進行鬥爭，僅僅擔綱領導職位和贏得獎牌並不夠，必須從根本上改變壓迫和剝削的關係。（編輯：田瑞華）1130813