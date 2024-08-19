2025年MLB少棒聯盟經典賽 將由水手對決大都會

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（中央社威廉波特19日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB西雅圖水手隊，明年球季將首度遠征賓州威廉波特，參加預計於8月17日舉行的MLB少棒聯盟經典賽。

路透社報導，這場將在週日晚間點燃戰火的賽事，水手將出戰2018年曾打過MLB少棒聯盟經典賽（MLB Little League Classic）的紐約大都會隊。

而一年一度的少年棒球聯盟世界大賽（Little League World Series）也是在威廉波特（Williamsport）舉行，期間穿插MLB少棒聯盟經典賽。

根據大聯盟官網公布的明年球季賽程，兩隊在威廉波特的對壘是系列3連戰的最後一場，由大都會擔綱主場球隊，前兩場將在紐約法拉盛（Flushing）的花旗球場（Citi Field）廝殺。

大都會與水手交手前，將先在紐約與亞特蘭大勇士隊3連戰，MLB少棒聯盟經典賽結束後休息一天，隨即轉戰華盛頓並與國民隊連打3場。

至於水手明年8月中下旬的賽事，按規劃得打9場客場比賽，其中包括與大都會的系列3連戰，而作客紐約之前將先與巴爾的摩金鶯隊打3場，之後則前進費城至費城人隊主場踢館，期間完全無休。

MLB少棒聯盟經典賽源自2017年，當時由匹茲堡海盜隊擊敗聖路易紅雀隊，而隔年則由大都會技壓費城人，海盜與費城人皆已兩度遠征威廉波特。

至於今年於昨晚落幕的MLB少棒聯盟經典賽，則是由底特律老虎隊對戰紐約洋基隊，由老虎隊勝出。（譯者：曹宇帆/核稿：楊昭彥）1130819