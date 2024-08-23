台北美國學校棒球隊想打黑豹旗 受限規定盼圓夢

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（中央社記者謝靜雯台北23日電）黑豹旗青棒賽是台灣青棒指標型賽事，但台北美國學校棒球隊礙於學校規定無法參賽。家長Frank認為，努力多年都沒有機會，盼能有彈性空間，讓喜歡棒球的孩子站上黑豹旗舞台。

黑豹旗青棒賽每年底開打話題性十足，為了推動高中學生棒球運動風氣，提升青年棒球技術水準，不分木棒、鋁棒、科班、社團球隊都有機會站上黑豹旗舞台同場競技，從首屆2013年51隊參賽，最多在2019年多達208隊報名，去年高雄女中也成為賽史第一支純女子學校參賽球隊。

台北美國學校校內國小、國中、高中層級都有棒球隊，青棒球隊從2019年2月正式成軍，也一直想要爭取站上黑豹旗的舞台。

學生家長Frank表示，含台灣及東南亞共6個國家國際學校運動相關隊伍所屬的聯盟規定，在非賽季期間，不能以學校名義參加地方賽事，卡在黑豹旗報名需以學校名稱參賽、報名文件需有學校關防，一直沒能讓球員們如願踏上黑豹旗舞台。

Frank解釋，所屬聯盟賽事賽季約在每年清明節左右，但期間不長，所屬聯盟學校的運動隊伍也會想辦法找比賽磨練，因為規定，先前也曾使用社區棒球的名義報名參加國內其他盃賽，如陽明山盃賽事、有不錯的成績。

Frank本身也有棒壘球相關經驗，他的兒子從少棒開始打球，他一直希望幫助球隊有更多比賽和與地方交流的機會，「家長們努力了很幾年，因為學校名稱認定上的規定無法打黑豹旗，真得有點可惜。」

Frank提到，學校相對來說比較沒這麼重視棒球隊，但球隊學生和家長都十分積極投入，學校沒有青棒球場，球員會特別到校外找球場練習，平時也有額外找教練訓練。

球隊中有來自各國的學生，運動不分國界，球員積極、球隊也具有話題性，Frank認為，台北美國學校也是台灣教育體系的一份子，球隊也屬校隊性質，希望能替球員發聲，可以有彈性空間，幫助喜歡棒球的孩子能有機會踏上黑豹旗舞台。（編輯：吳協昌）1130823