林智平睽違1590天開轟 桃猿擊敗兄弟7連勝
2024/8/23 22:01（8/23 22:11 更新）
（中央社記者謝靜雯台北23日電）中職樂天桃猿隊39歲野手林智平今天首打席開轟、為睽違1590天的一軍全壘打，今天單場4安3打點，率隊以6比1擊敗中信兄弟隊、奪下近期7連勝，林智平獲選單場MVP。
樂天桃猿隊今天作客洲際棒球場與中信兄弟交手，桃猿隊2局上林泓育率先敲出安打，林智平開轟、2分砲幫助球隊取得領先，再靠著馬傑森安打、暴投、滾地球取得3比0領先。
桃猿隊3局上林立敲出二壘打，1人出局後林智平二壘打再添1分，7局上2人出局後林智平敲出二壘打再替球隊開啟攻勢，馬傑森選到四壞保送上壘，朱育賢代打敲安、兄弟也出現守備失誤，桃猿單局再添2分。
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桃猿隊今天投手肯特（Matthew Kent）先發展現壓制力，2局下雖被陳子豪、詹子賢接連敲出二壘打失掉1分，但3局過後越投越穩，沒有多掉分數，今天總計用101球投8局，僅被敲出6支安打，投出3次三振，失掉1分責失分，奪下個人本季第2勝。
林智平今天5打席上壘率百分百，敲出4支安打，貢獻3分打點，另外選到1次四壞保送，上一次一軍開轟已經是2020年4月16日，睽違1590天開轟，好表現率隊搶勝、獲選MVP，桃猿隊7連勝也平本季單隊最長連勝紀錄。（編輯：李亨山）1130823
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