本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
棒球12強賽圖文直播》林立7局上3分砲 台灣8比2領先澳洲
首頁 / 運動

宋家豪歡迎日本隊訪台 訂珍奶小籠包慰勞

2024/11/17 20:50（11/17 21:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊明珠東京17日專電）世界12強棒球賽B組預賽，日本隊昨天對上台灣隊。日本隊昨天在官方社群媒體X表示，效力於日職東北樂天金鷲隊的台灣籍投手宋家豪為歡迎日本隊訪台，特別訂購珍奶和小籠包送給日本隊，獲日本網友稱讚「真棒」、「真貼心」。

日本隊官方社群媒體X寫道：「東北樂天金鷲隊的選手宋家豪請人送來了珍珠奶茶與小籠包。」 除了留言，還上傳幾張照片，包括這次參賽日本隊的成員、東北樂天金鷲隊的藤平尚真、鈴木翔天、村林一輝、早川隆久等人拿著珍奶面露笑容的照片。

東北樂天金鷲隊的官方社群媒體X也上傳了宋家豪送珍奶與小籠包慰勞品的照片，並公開宋家豪所寫的日文信。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

宋家豪在信中寫道：「給日本武士隊的各位，我是樂天金鷲隊的宋家豪，歡迎來到台灣。長久以來，受到各位的關照，我由衷感謝。很遺憾的，我現在人不在台灣，無法和大家見面，但我準備了有名的珍珠奶茶，請各位品嚐。期待各位能給球迷觀賞到與台灣隊的精彩比賽。」

日本網友看到這些照片後紛紛留言表示，「想得真周到」、「太棒了」、「好貼心」。（編輯：田瑞華）1131117

#日本
#日本隊
#台灣
#台灣隊
#棒球
#宋家豪
#東北樂天金鷲隊
宋家豪
蕭齊披樂天金鷲197號戰袍 盼與宋家豪一起努力18歲巨投蕭齊走旅日路 與樂天金鷲簽育成球員合約
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.73
更多編輯台推薦新聞：