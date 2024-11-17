宋家豪歡迎日本隊訪台 訂珍奶小籠包慰勞

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（中央社記者楊明珠東京17日專電）世界12強棒球賽B組預賽，日本隊昨天對上台灣隊。日本隊昨天在官方社群媒體X表示，效力於日職東北樂天金鷲隊的台灣籍投手宋家豪為歡迎日本隊訪台，特別訂購珍奶和小籠包送給日本隊，獲日本網友稱讚「真棒」、「真貼心」。

日本隊官方社群媒體X寫道：「東北樂天金鷲隊的選手宋家豪請人送來了珍珠奶茶與小籠包。」 除了留言，還上傳幾張照片，包括這次參賽日本隊的成員、東北樂天金鷲隊的藤平尚真、鈴木翔天、村林一輝、早川隆久等人拿著珍奶面露笑容的照片。

東北樂天金鷲隊的官方社群媒體X也上傳了宋家豪送珍奶與小籠包慰勞品的照片，並公開宋家豪所寫的日文信。

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宋家豪在信中寫道：「給日本武士隊的各位，我是樂天金鷲隊的宋家豪，歡迎來到台灣。長久以來，受到各位的關照，我由衷感謝。很遺憾的，我現在人不在台灣，無法和大家見面，但我準備了有名的珍珠奶茶，請各位品嚐。期待各位能給球迷觀賞到與台灣隊的精彩比賽。」

日本網友看到這些照片後紛紛留言表示，「想得真周到」、「太棒了」、「好貼心」。（編輯：田瑞華）1131117