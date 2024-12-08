賴朝榮帶出世界冠軍教練曾豪駒高志綱 帶兵首重品行

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（中央社記者謝靜雯花蓮8日電）資深教頭賴朝榮率台中市隊打威力盃少棒賽，今年世界12強賽冠軍台灣隊總教練曾豪駒、首席教練高志綱都是子弟兵，賴朝榮替他們高興，但也不忘強調帶兵哲學首重品行，贏球要謙虛不驕傲。

台中忠孝國小棒球隊總教練賴朝榮率台中市隊打威力盃少棒賽，賴朝榮執教生涯子弟兵多，包括林威助、曾豪駒、高志綱，都是他在台中中山國中棒球隊任教13年期間帶過的學生。

賴朝榮分享，林威助、曾豪駒、高志綱各差一屆，林威助、高志綱那屆，都有拿下青少棒台灣代表權打國際賽，也因此還記得曾豪駒去年曾耿耿於懷「撒嬌」說，教練親自帶他的時間最少、沒有關心他。

賴朝榮回憶，曾豪駒國中時期就是不錯的球員、打球態度很好，只是有點戰戰兢兢、太過緊繃。他都有持續關心子弟兵的近況，看到曾豪駒率台灣隊在世界12強棒球賽奪冠，也很替曾豪駒高興。

賴朝榮表示，忠孝的球員們都知道此次世界12強賽包括教練團曾豪駒、高志綱、球員戴培峰都是台中出身的球員，家長都會跟球員們說，但也希望球員們技術好、條件好，還是要低調，贏球要謙虛不驕傲。

賴朝榮的帶兵哲學始終如一，言談中一直提及，帶兵最重視球員的品行，想要出頭天，品德好最重要。在替子弟兵感到開心的同時，他也低調表示，這些高興、榮耀，就放著回憶。

台中市隊今天在威力盃8強以1比8不敵地主花蓮紅隊止步，獲得獎金新台幣5萬元。（編輯：張雅淨）1131208