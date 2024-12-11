TPBL馬建豪轟全隊最高15分 夢想家退特攻止2連敗

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（中央社記者陳容琛台北11日電）台灣職業籃球大聯盟TPBL福爾摩沙夢想家，今天靠著馬建豪攻下全隊最高15分，以92比80力退新北中信特攻，成功捍衛主場，同時終止近期2連敗。

前役被新北國王「震撼教育」的夢想家，今天回到主場迎戰特攻，在上半場有效防堵對手進攻情況下，帶著11分領先進入下半場，沒想到第3節遭到特攻的強勢反撲，甚至在第4節一度被逆轉，所幸簡浩、林俊吉輪番投籃得手，幫助夢想家要回領先優勢，最後就以12分之差取勝。

此役夢想家禁區悍將高柏鎧（Brandon Gilbeck）攻下11分、14籃板，另名洋將霍爾曼（Aric Holman）則繳出13分、14籃板、5助攻、4阻攻的全能數據，搭配本土球星馬建豪挹注全隊最高15分、主控林俊吉也得到12分，成為今天順利止敗關鍵。

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夢想家總教練皮爾曼（Jamie Pearlman）賽後接受媒體聯訪時表示，前役打完國王之後，希望球員在細節做得更好，尤其身體強度必須維持48分鐘，「今天雖然不到完美，但有看到球員想要拚的心態。」

主控林俊吉則提到，前一場沒有預料到輸給國王這麼多分，加上這週賽程緊湊，因此皮爾曼在團隊訓練的第1天就集合大家，傳達每個人不能再鬆懈的訊息，「前一場的落敗，就是帶給我們的一個警惕。」（編輯：陳仁華）1131211