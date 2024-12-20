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NBA詹姆斯出賽時間聯盟第1 紀錄夜湖人勝國王[影]

2024/12/20 15:49（12/20 16:04 更新）
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NBA洛杉磯湖人詹姆斯生涯累積出賽達57471分鐘，成聯盟第一人。（圖取自x.com/Lakers）
NBA洛杉磯湖人詹姆斯生涯累積出賽達57471分鐘，成聯盟第一人。（圖取自x.com/Lakers）
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（中央社記者黎建忠台北20日電）美國職籃洛杉磯湖人今天作客沙加緬度國王，詹姆斯出賽34分鐘、拿下19分，讓他生涯累積出賽達57471分鐘，正式超越賈霸成為聯盟第1人，湖人在這紀錄夜也以113比100獲勝。

年底就要滿40歲的詹姆斯（LeBron James），依舊不見明顯衰退，今天作客國王主場，他出賽34分鐘拿下19分、6籃板、7助攻，生涯累積在NBA出賽超越賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）的57446分鐘，正式登頂成為聯盟第1人。

詹姆斯在聯盟的22個賽季，平均每場上場時間高達37.9分鐘，過去3個賽季平均上場時間也都有35分鐘以上。

除此之外，詹姆斯今天攻下19分後，也讓他光在湖人的累積得分、突破1萬分大關。

湖人在上半場結束以62比58領先，易籃後雙方仍舊不斷拉鋸，終場前8分鐘，國王將差距縮小到3分，不過此時湖人在芮維斯（Austin Reaves）、戴維斯（Anthony Davis）帶動下，打出一波12比2的攻勢奠定勝基。

芮維斯全場攻下25分，戴維斯也有21分、19籃板的驚人數據，不過戴維斯在上半場先因肩傷進入休息室，第4節又不慎扭傷腳，只不過確切傷勢還要進一步檢查。

湖人在過去4場比賽拿了3勝，戰績15勝12敗也回到西區第7；國王則以佛克斯（De'Aaron Fox）的26分最高。（編輯：龍柏安）1131220

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