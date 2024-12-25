領航猿盧峻翔轟21分做白工 不敵廣島蜻蜓吞EASL首敗

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（中央社記者黃巧雯台北25日電）桃園璞園領航猿今天在主場對戰日本廣島蜻蜓，球星盧峻翔攻下21分，可惜仍白忙一場，最終以73比84落敗、3連勝止步，苦吞在東亞超級聯賽（EASL）首敗。

首度取得東亞超級聯賽（EASL）參賽資格的桃園璞園領航猿，開季前3戰都拿下勝利，今天在主場桃園市立綜合體育館迎戰日本廣島蜻蜓。

廣島蜻蜓前2節展現火燙手感，團隊命中率高達52％，取得53比37領先，反觀領航猿在葛拉漢（Treveon Graham）缺陣情況下，伯朗（Alec Brown）火力未能發揮，因此陷入苦戰。

領航猿的盧峻翔上半場拿到12分，第3節陷入犯規麻煩，所幸在瓊斯（Jarrod Jones）與關達祐火力挹注下，前3節結束追成60比67。

決勝節領航猿一度落後12分，靠著盧峻翔、伯朗在外圍接力開火，將差距縮小至8分，但追分關鍵時刻瓊斯連續2次三分球出手都落空，也讓球隊追分氣勢受到影響，最終無力扭轉戰局。

領航猿以盧峻翔表現最佳，攻下21分、3助攻，瓊斯獲得13分，伯朗、關達祐各得11分。

廣島蜻蜓的伊凡斯（Dwayne Evans）轟下33分、11籃板，是球隊贏球功臣之一，在收下這一勝後，廣島蜻蜓A組戰績追上領航猿，兩隊同為3勝1敗。（編輯：龍柏安）1131225