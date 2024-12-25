加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

領航猿盧峻翔轟21分做白工 不敵廣島蜻蜓吞EASL首敗

2024/12/25 22:34（12/25 23:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
東亞超級聯賽（EASL）桃園璞園領航猿隊25日迎戰日本廣島蜻蜓隊，球星盧峻翔（持球者）攻下21分無用，最終領航猿以73比84苦吞EASL首敗。（桃園璞園領航猿提供）中央社記者黃巧雯傳真 113年12月25日
東亞超級聯賽（EASL）桃園璞園領航猿隊25日迎戰日本廣島蜻蜓隊，球星盧峻翔（持球者）攻下21分無用，最終領航猿以73比84苦吞EASL首敗。（桃園璞園領航猿提供）中央社記者黃巧雯傳真 113年12月25日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北25日電）桃園璞園領航猿今天在主場對戰日本廣島蜻蜓，球星盧峻翔攻下21分，可惜仍白忙一場，最終以73比84落敗、3連勝止步，苦吞在東亞超級聯賽（EASL）首敗。

首度取得東亞超級聯賽（EASL）參賽資格的桃園璞園領航猿，開季前3戰都拿下勝利，今天在主場桃園市立綜合體育館迎戰日本廣島蜻蜓。

廣島蜻蜓前2節展現火燙手感，團隊命中率高達52％，取得53比37領先，反觀領航猿在葛拉漢（Treveon Graham）缺陣情況下，伯朗（Alec Brown）火力未能發揮，因此陷入苦戰。

領航猿的盧峻翔上半場拿到12分，第3節陷入犯規麻煩，所幸在瓊斯（Jarrod Jones）與關達祐火力挹注下，前3節結束追成60比67。

決勝節領航猿一度落後12分，靠著盧峻翔、伯朗在外圍接力開火，將差距縮小至8分，但追分關鍵時刻瓊斯連續2次三分球出手都落空，也讓球隊追分氣勢受到影響，最終無力扭轉戰局。

領航猿以盧峻翔表現最佳，攻下21分、3助攻，瓊斯獲得13分，伯朗、關達祐各得11分。

廣島蜻蜓的伊凡斯（Dwayne Evans）轟下33分、11籃板，是球隊贏球功臣之一，在收下這一勝後，廣島蜻蜓A組戰績追上領航猿，兩隊同為3勝1敗。（編輯：龍柏安）1131225

#日本
#關達祐
#桃園
#廣島
#盧峻翔
#葛拉漢
#伯朗
盧峻翔
PLG盧峻翔延長賽接管戰局 領航猿險勝鋼鐵人PLG獵鷹雙洋將領軍 隊史首度戰勝領航猿
伯朗
PLG領航猿創聯盟半場得分紀錄 終場勝鋼鐵人29分PLG伯朗轟31分打爆獵鷹禁區 領航猿穩居龍頭
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

106
更多編輯台推薦新聞：