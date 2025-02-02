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桃猿隊開訓喊「全猿猛進」 領隊盼成為台灣第一

2025/2/2 10:54（2/2 11:16 更新）
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中華職棒Rakuten Monkeys樂天桃猿隊2日在嘉義縣棒球場進行開訓儀式，新球季口號喊出「NONSTOP全猿猛進」，領隊川田喜則（前左2）表示，台灣隊在世界12強棒球賽成為世界第一，「現在輪到桃猿成為台灣第一」。中央社記者楊啟芳攝 114年2月2日
中華職棒Rakuten Monkeys樂天桃猿隊2日在嘉義縣棒球場進行開訓儀式，新球季口號喊出「NONSTOP全猿猛進」，領隊川田喜則（前左2）表示，台灣隊在世界12強棒球賽成為世界第一，「現在輪到桃猿成為台灣第一」。中央社記者楊啟芳攝 114年2月2日
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（中央社記者楊啟芳嘉義2日電）中職樂天桃猿隊今天在嘉義縣棒球場進行開訓儀式，今年球季口號喊出「NONSTOP全猿猛進」，領隊川田喜則表示，希望桃猿隊成為台灣第一，也盼透過球場修繕帶給球迷更好服務。

今年球季樂天桃猿隊口號為「NONSTOP全猿猛進」，川田喜則表示，這不僅是球場上的競技理念，更是全方位的升級與進步，今年樂天桃猿將在形象、軟體、硬體方面有所進階與升級，將以更好樣貌與球迷見面。

川田喜則也對球員喊話，「希望每一個人都可以為開幕做好準備，全力參加這次春訓，也希望大家都不要受傷」，川田喜則提到，去年底台灣棒球在世界12強棒球賽成為世界第一，「現在輪到桃猿成為台灣第一」。

談到自由球員朱育賢離隊轉戰味全龍隊，川田喜則指出，雖然在非球季期間有球員離隊，但也有新進球員，加上去年在季中選秀選進的新人，以及陸續歸隊傷兵，「球員一起努力，相信今年可以打進季後賽、總冠軍賽。」

球隊經營方面，川田喜則表示，這5年樂天不斷投入資源做軟硬體改善，希望今年球季更加強，提供球迷更好觀賽品質；川田喜則指出，去年桃園棒球場主要是做排水改善、LED燈等大型工程，今年則是偏軟體改善、觀眾席座位改善，盼更提升服務球迷。

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去年樂天桃猿在台北大巨蛋進行3場主場賽事，川田喜則表示，希望今年能爭取保持在3場以上，正與相關單位討論中。

今年桃猿隊長由林立續任，副隊長則是梁家榮、黃子鵬；林立表示，「今年繼續接任隊長職務，希望繼續扮演好球員、教練團之間的橋樑角色，維持良好溝通，也希望學弟跟上學長腳步，大家可以突破自己、超越自己。」（編輯：陳仁華）1140202

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