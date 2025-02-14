WBCQ 28人名單15日練習賽後公布 陳文杰挨觸身球傷勢無大礙

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（中央社記者謝靜雯台北14日電）備戰世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊今天持續集訓，昨天因觸身球傷退的陳文杰已可正常衝刺、沒有大礙，明天與味全龍閉門練習賽預計由徐若熙任先發投手，賽後公布正選名單。

世界棒球經典賽資格賽台灣隊3日公告36人名單展開集訓，先後與中職台鋼雄鷹隊打2場閉門練習賽、韓職樂天巨人隊打2場公開交流賽，今天起移師天母棒球場繼續集訓備戰，預計15、17日還會與味全龍隊打2場閉門練習賽。

昨天與韓職樂天巨人隊比賽中外野手陳文杰被觸身球擊中膝蓋附近被揹下場，總教練曾豪駒今天受訪表示，陳文杰沒什麼大礙，今天也有跟著做操、衝刺，沒有什麼問題，昨天因為感冒休兵的陳傑憲身體狀況也已經恢復正常。

曾豪駒表示，明天與味全練習賽後就會確定正選28人名單，被問起哪個位置最難抉擇，曾豪駒笑回：「每個位置都很難」，會以整體調度下去考量，希望名單公告後就不要再變動。

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曾豪駒也提到，集訓過程中每名球員都盡力投入賽事，想辦法把狀況調整到做好，但還是得做出抉擇，選擇出最好的團隊。

21日正式賽前目前僅會再有2場練習賽，曾豪駒表示，主要是不能讓投手狀態停滯，需要維持實戰感覺，明天與味全龍隊比賽預計由投手徐若熙先發。（編輯：陳政偉）1140214