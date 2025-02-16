桃猿征戰交流賽 場邊掛國旗播國歌彰顯友好
2025/2/16 16:43（2/16 17:31 更新）
（中央社記者陳容琛石垣市16日電）中職樂天桃猿今天與日職千葉羅德海洋進行2025年亞洲門戶交流賽，其中場邊不僅掛起國旗，賽前還播放國歌，讓石垣市長中山義隆直呼台日友好。
已經邁入第8屆的亞洲門戶交流賽，原訂於15、16日在石垣市營球場開打，沒想到昨天首戰陰雨綿綿，導致賽事只能被迫取消，所幸今天終於順利放晴，讓桃猿能夠與羅德在場上以球會友，另外桃猿專屬啦啦隊樂天女孩也受邀進行賽前表演。
樂天桃猿征戰今天的交流賽，場邊不僅掛上國旗，賽前播放國歌，石垣市長中山義隆更在個人社群媒體上直呼「台日友好」，「尤其樂天女孩與應援團一如既往地熱情奔放，帶動現場球迷的氣氛，讓比賽變得更加熱鬧。」
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此役桃猿推派12強冠軍國手黃子鵬掛帥先發，打線以陳晨威、梁家榮領軍，搭配年輕潛力新星，包含張趙紘、林禹叡、李勛傑及陳佳樂等人，並在首局就有斬獲，靠著李勛傑揮出關鍵一擊先馳得點，一舉進帳3分。
前5局桃猿投手群展現近乎完美的壓制力，沒有被羅德打線敲出安打，然而劉昱言、蘇俊璋分別在6局上、8局上擋不住羅德攻勢，讓桃猿遭到逆轉，所幸羅德投手也在8局下控球不穩「自爆」，桃猿藉機扳平戰局，最後兩隊即以7比7握手言和，結束一年一度在石垣島舉行的交流賽。（編輯：李亨山）1140216
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