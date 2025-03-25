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台灣射擊運動推手郭中興辭世 賴總統明令褒揚

2025/3/25 18:49（3/25 21:46 更新）
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台灣射擊運動重要推手郭中興因病辭世，享壽93歲，追思會25日在體育聯合辦公大樓舉行，教育部體育署長鄭世忠（右）代表總統賴清德頒發褒揚令，郭中興兒子郭景明（左）代表接受。（射擊協會提供）中央社記者陳容琛傳真 114年3月25日
台灣射擊運動重要推手郭中興因病辭世，享壽93歲，追思會25日在體育聯合辦公大樓舉行，教育部體育署長鄭世忠（右）代表總統賴清德頒發褒揚令，郭中興兒子郭景明（左）代表接受。（射擊協會提供）中央社記者陳容琛傳真 114年3月25日
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（中央社記者陳容琛台北25日電）台灣射擊運動重要推手、中華民國射擊協會前理事長郭中興2月因病辭世，在今天舉行的追思會中，體育署長鄭世忠代表總統賴清德頒發褒揚令。

從昔日在中華民國射擊協會秘書組任職，郭中興一步步到擔任理事長，長期推廣射擊運動，不僅提高台灣參與射擊運動人口，還催生符合國際比賽標準的公西靶場，並建立比賽分級制度、教練及裁判制度，同時身兼亞洲飛靶射擊協會副會長等要職，幫助台灣拓展國際關係。

然而郭中興在上個月因病辭世，享壽93歲，今天在體育聯合辦公大樓舉行追思會，國內體壇人士雲集。體育署長鄭世忠代表賴總統頒發褒揚令，表彰郭中興一生投入台灣射擊運動推展的努力與成就，由郭中興的兒子郭景明代表接受。

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去年巴黎奧運射下台灣首面射擊奧運獎牌，李孟遠上台致詞時表示，郭中興經常鼓勵選手，給予心理最大慰藉與支持。

李孟遠哽咽分享，在巴黎奧運結束後，郭中興一如往常看大家訓練，並對他說「孟遠，謝謝你拿了這塊牌，圓滿了我」，讓他瞬間眼眶泛紅，「我回答他，是因為您的努力，才圓滿了我們。」（編輯：張雅淨）1140325

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台灣射擊運動推手郭中興辭世 享壽93歲
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