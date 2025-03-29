李灝宇首場3A出賽選到保送 鄭宗哲3打數敲1安

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（中央社記者謝靜雯台北29日電）旅美底特律老虎隊野手李灝宇生涯首度升上小聯盟3A，今天首場出賽安打沒有開張、靠著保送上壘；匹茲堡海盜隊野手鄭宗哲今天3A先發出賽3打數敲出1支安打。

老虎隊22歲野手李灝宇今年在大聯盟春訓熱身賽有17場出賽，總計28打數敲出4支安打，其中有3支是二壘打，之前球季生涯最高層級為去年上到小聯盟2A，今年開季首度從3A出發。

今天老虎3A與克里夫蘭守護者3A交手，李灝宇先發扛2棒、守二壘，為生涯3A首場出賽。李灝宇1局下敲出右外野方向飛球出局，4局下選到四壞保送上壘，6局下敲出一壘方向飛球出局，7局下敲出左外野方向飛球出局，3打數安打還沒開張，僅靠保送上壘；老虎隊終場以5比8吞敗。

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海盜隊小聯盟3A今天明尼蘇達雙城3A交手，海盜隊23歲台灣好手鄭宗哲先發打9棒、守游擊，鄭宗哲3局上2人出局後敲出中外野方向安打，但隊友沒能延續攻勢。

鄭宗哲6局上敲出二壘方向滾地球出局，8局上吞下三振，今天總計3打數敲出1支安打；海盜隊終場以0比11吞敗。（編輯：龍柏安）1140329