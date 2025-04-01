左投林樂軍從新竹到東體打球 U18東岸聯盟先發勝

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台東1日電）左投林樂軍被台東體中棒球隊氣氛吸引，國中畢業後主動從新竹到台東打球，獲讚認真，是積極培養戰力，今天在U18東岸聯盟代表東體白先發4.1局勝投，欣賞日籍球星今永昇太。

U18東岸聯盟棒球錦標賽台東體中白隊今天與屏東高中交手，東體白隊派出投手林樂軍先發，開賽雖先投出觸身球保送，但及時回穩，接著連抓10個出局數，直到4局1人出局後才被敲出安打，但力守不失分。

林樂軍5局續投有狀況，投出四壞保送、被敲安打失分，又出現觸身球保送，僅抓到1個出局數退場；總計投4.1局被敲3支安打，投出6次三振、3次四死球保送，失掉2分責失分，球隊終場以3比2搶勝，林樂軍是勝投。

林樂軍是泰雅族，小時候跟著外婆住在花蓮，直到約2歲搬到新竹，但從新竹關西國中畢業後，想要回到花東球隊打球，他笑說：「因為小時候住過東部，也受到球隊氣氛吸引，主動詢問想到東體打球。」

東體白隊總教練陳峰岳表示，林樂軍主動與球隊聯絡，加入球隊後很認真練習，剛升上高中身材比較單薄，不算是一級的選手，但展現良好態度，也進步很多。此次將林樂軍分在東體白隊，也有機會之後國手選拔賽玉山盃、王貞治盃納入名單中。

透過 Google News 追蹤中央社

林樂軍球速雖不算快，但有左投優勢，控球不錯，變化球有曲球、滑球、變速球，他自評今天先發投得不錯，只是投到5局有點亂掉。

林樂軍明白身材較單薄的劣勢，升上高中後積極增重，也在重量訓練下功夫，進到高中後已增加約5公斤，目前體重約68公斤，他希望可以再變更壯，偶像是日籍球星今永昇太。（編輯：張雅淨）1140401