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李灝宇3A連3戰敲安 鄧愷威滿壘登板沒能守住

2025/4/2 14:33
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（中央社記者謝靜雯台北2日電）旅美底特律老虎隊野手李灝宇今天在小聯盟3A出賽，4打數敲出1支安打、連3場出賽敲安；舊金山巨人隊小聯盟3A投手鄧愷威中繼登板沒能守住滿壘危機，投1.2局失1分、無關勝敗。

老虎隊3A今天與德州遊騎兵隊3A交手，老虎隊台灣野手李灝宇先發打2棒、守三壘。李灝宇1局上敲出二壘方向滾地球形成雙殺，2局上壘上有人時敲出右外野方向安打，但隊友沒有延續攻勢。

李灝宇4局上敲出一壘方向滾地球出局，7局上也敲出一壘方向滾地球出局，今天總計4打數敲出1支安打，球隊終場以4比8吞敗；李灝宇連3場出賽敲安，賽後打擊率2成14。

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巨人隊3A今天與奧克蘭運動家隊3A交手，巨人隊台灣投手鄧愷威6局下1人出局、滿壘時接替登板，先三振抓到出局數後，接連投出2次四壞保送、1次四死球保送，失掉3分但都算在前一任投手身上。

鄧愷威7局下續投單局再被敲出3支安打失掉1分，今天總計投1.2局被敲出3支安打，投出3次四死球保送，失掉1分責失分，球隊終場以2比14吞敗，鄧愷威無關勝敗。（編輯：張雅淨）1140402

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