WTA查爾斯頓網賽 詹皓晴遭逆轉無緣女雙4強

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（中央社記者陳容琛台北4日電）台灣網球女將詹皓晴今天與俄羅斯搭檔庫德梅托娃在WTA查爾斯頓網球賽的女雙8強，以6比4、3比6、9比11遭到逆轉，無緣擠身4強之列。

在美國舉行的查爾斯頓網球賽屬於世界女子職業網球協會（WTA）500等級賽事，去年距離女雙4強僅差一步的詹皓晴，這次同樣與俄羅斯搭檔庫德梅托娃（Veronika Kudermetova）攜手，「台俄聯軍」名列女雙第2種子。

詹皓晴、庫德梅托娃順利在女雙首輪過關後，今天則在8強戰與俄羅斯施耐德（Diana Shnaider）、美國史特恩斯（Peyton Stearns）組合正面交鋒，其中施耐德甚至是去年巴黎奧運網球女雙銀牌得主，實力不容小覷。

此役首盤詹皓晴、庫德梅托娃在開局立刻上演破發，甚至隨即再度成功突破對手，一度取得5比1遙遙領先，然而「台俄聯軍」兩度錯失盤末點機會，導致未能一鼓作氣搶下首盤，還差點遭到逆轉，所幸在第10局順利保發球局情況下，詹皓晴、庫德梅托娃率先以6比4拔得頭籌。

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次盤詹皓晴、庫德梅托娃先是互保發球局，接著又互破發球局，形成3比3平手，可惜「台俄聯軍」在第7局沒有把握住破發機會，加上第8局又未能守住自己的發球局，苦戰40分鐘後仍以3比6讓出。

進入決勝搶10局，詹皓晴、庫德梅托娃一開始就兩度被破發，陷入1比4落後，不過兩人並未放棄，持續緊追在後，在化解2個賽末點後，追到9比9平手，但最後詹皓晴、庫德梅托娃仍以9比11落敗，與4強門票擦肩而過。（編輯：黃名璽）1140404