張育成落枕未先發 戴培峰生涯首度先發打4棒

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（中央社記者楊啟芳台北4日電）中職富邦悍將今天作客天母棒球場，與味全龍隊交手，第4棒張育成因為落枕沒有先發，由近況火燙、目前打擊率高達7成的戴培峰代班第4棒，這是戴培峰生涯首度先發打第4棒。

張育成是本季富邦悍將的固定第4棒人選，目前出賽3場，敲出4支安打包含1發全壘打，打擊率3成33。不過，悍將今天與味全龍隊交手的賽事，張育成因為落枕不舒服被移出先發打序，由捕手戴培峰先發打第4棒，游擊手則是葉子霆。

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戴培峰開季手感火燙，目前出賽3場，10打數敲出7支安打、包括1發全壘打，打擊率高達7成。戴培峰生涯只有替補第4棒打過3個打席，因此今天是他職棒生涯首度先發擔任第4棒。

此外，悍將明天將推出李東洺先發對上味全龍的伍鐸（Bryan Woodall）。談到李東洺，悍將總教練陳金鋒表示：「當然他還年輕，遇到狀況時怎麼去解決，把你的解決能力拿出來，這個也是他要自己要去學習、克服的地方。」（編輯：管中維）1140404