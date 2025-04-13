莊陳仲敖先發挨轟吞第2敗 李灝宇敲長打有1分打點

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（中央社記者謝靜雯台北13日電）旅美運動家隊投手莊陳仲敖今天在小聯盟2A先發出賽，投4.2局挨1轟，總計失掉5分責失分，球隊以4比8吞敗，莊陳仲敖吞第2敗；老虎隊3A野手李灝宇敲本季第2支三壘打有1分打點。

奧克蘭運動家隊2A今天與明尼蘇達雙城隊2A交手，運動家隊派出台灣24歲投手莊陳仲敖先發，莊陳仲敖1局下1人出局被敲出陽春砲，但及時回穩依序讓打者敲出滾地球出局、投出三振出局。

莊陳仲敖2局下讓打者3上3下，3局下被首名打者敲出二壘打，2人出局後投出保送，但力守不失分，4局下雖然也有被敲安打、投出保送，不過沒讓對手延續攻勢。

莊陳仲敖5局下有狀況，單局被敲4支安打，其中3支是二壘打，一口氣失掉4分，2人出局球隊落時退場；莊陳仲敖總計用84球投4.2局，被敲出7支安打包括1發全壘打，投出4次三振、2次保送，失掉5分都是責失分、承擔敗投，賽後防禦率8.68。

底特律老虎隊3A今天與芝加哥小熊隊3A交手，老虎隊台灣22歲野手李灝宇先發打3棒、守二壘，李灝宇1局下壘手有人時敲出安打，但隊友沒有推進攻勢。

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李灝宇3局下2人出局、壘上有人時，敲出本季第2支三壘打，送回團隊第1分，6局下敲出游擊方向滾地球出局。

李灝宇今天總計3打數敲出2支安打，貢獻1分打點，連2戰出賽敲安，賽後打擊率2成。老虎隊全場僅靠著李灝宇安打攻下1分，終場以1比3吞敗。（編輯：張雅淨）1140413