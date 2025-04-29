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兄弟許庭綸二軍出賽狀況不錯 升一軍板凳待命

2025/4/29 18:42（4/29 18:56 更新）
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中職中信兄弟隊外野傷兵，29日拉上去年選秀首輪選進19歲外野手許庭綸（圖）上一軍、板凳待命，另外也將黃鈞麟升上一軍。（中信兄弟提供）中央社記者謝靜雯傳真 114年4月29日
中職中信兄弟隊外野傷兵，29日拉上去年選秀首輪選進19歲外野手許庭綸（圖）上一軍、板凳待命，另外也將黃鈞麟升上一軍。（中信兄弟提供）中央社記者謝靜雯傳真 114年4月29日
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（中央社記者謝靜雯台北29日電）中職中信兄弟隊外野手張志豪、曾頌恩因傷近期都下二軍，兄弟今天拉上去年選秀首輪選進19歲外野手許庭綸上一軍、板凳待命，另外也將黃鈞麟升上一軍。

兄弟隊外野手張志豪因為腰不舒服下二軍，曾頌恩則是因為腿部不舒服下二軍，兄弟今天在主場洲際棒球場迎戰樂天桃猿隊，拉許庭綸、黃鈞麟上一軍。

許庭綸是兄弟去年選秀首輪選進好手，去年季末10月9日生涯首度一軍出賽， 總計5打數沒有敲出安打、吞下1次三振。

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許庭綸本季在二軍出賽狀態維持的不錯，目前為止二軍13場出賽，總計51打數敲出18支安打，包括2發全壘打，跑出3次盜壘成功，打擊率3成53；許庭綸今天沒有排入先發打序、板凳待命，有機會比賽後半段上場、拚一軍生涯首安開張。

外野手黃鈞麟目前一軍總計有5場出賽紀錄，一軍首安還沒有出爐，本季二軍總計10場出賽，共32打數敲出11支安打，包括1發全壘打，打擊率3成44。（編輯：李亨山）1140429

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