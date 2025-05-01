李灝宇開轟還演出盜壘 鄭宗哲敲二壘打選2保送

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（中央社記者楊啟芳台北1日電）美職底特律老虎隊3A台灣好手李灝宇今天轟出本季第2發全壘打，還演出盜壘成功，助老虎隊2比1獲勝；另一場3A賽事，海盜隊的鄭宗哲1打數敲出1支二壘安打、選到2次保送。

老虎隊3A今天與紅襪隊3A交手賽事，李灝宇先發打第2棒、擔任二壘手，1局上擊出中外野飛球出局，不過3局上在1好2壞時，鎖定到卡特球轟出中右外野方向陽春全壘打，擊球初速98.8英里（約159公里）。

李灝宇在6局上選到保送上壘後，成功盜上二壘，又靠著投手暴投到三壘；8局上遭到三振。終場老虎隊3A以2比1奪勝，總計李灝宇此戰3打數敲出1支安打，本季第2轟出爐，還跑出本季第4次盜壘，本季目前在3A打擊率2成13。

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另外，海盜隊3A的鄭宗哲，今天在對皇家隊3A的賽事中先發打第9棒、守三壘，3局上首打席1好2壞時，鎖定到伸卡球敲出中右方向二壘安打，擊球初速102.4英里（約164.8公里）；5局上鄭宗哲選到保送後，靠著隊友敲安打跑回分數，7局上再選到保送。

總計鄭宗哲1打數敲出1支安打，選到2次四壞球保送，跑回1分，本季目前在3A出賽15場，打擊率2成56，上壘率3成73。最終海盜隊3A以6比9不敵皇家隊3A。（編輯：陳仁華）1140501