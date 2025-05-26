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李灝宇手感燙本季第4轟出爐 鄭宗哲同場出賽吞3K

2025/5/26 12:25（5/26 12:48 更新）
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美職底特律老虎3A台灣「怪力男」李灝宇（圖）手感升溫，26日敲出個人本季第4轟，擊球初速109.2英里（約176公里），飛行距離403英尺（約123公尺）。（中央社檔案照片）
美職底特律老虎3A台灣「怪力男」李灝宇（圖）手感升溫，26日敲出個人本季第4轟，擊球初速109.2英里（約176公里），飛行距離403英尺（約123公尺）。（中央社檔案照片）
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（中央社記者謝靜雯台北26日電）旅美底特律老虎3A台灣「怪力男」李灝宇5月手感升溫，今天與海盜隊比賽7局下敲出本季第4轟，擊球初速近176公里，同場出賽海盜隊台灣野手鄭宗哲沒有敲出安打，老虎以8比0搶勝。

美國職棒小聯盟3A老虎隊今天與匹茲堡海盜隊交手，兩隊先發打序中都有台灣野手，老虎隊李灝宇先發扛4棒、守三壘，海盜隊鄭宗哲先發打9棒、也是守三壘。

李灝宇1局下敲出二壘方向滾地球出局，3局下敲出三壘方向滾地球出局，5局下選到四壞保送，7局下敲出陽春砲、為個人本季第4轟，擊球初速109.2英里（約176公里），飛行距離403英尺（約123公尺）。

李灝宇3打數敲出1轟，選到1次四壞保送、貢獻1分打點，賽後打擊率2成69；5月手感升溫，目前為止5月單月總計20場出賽77打數敲出26支安打，包括2發全壘打，5月打擊率3成38。

鄭宗哲今天3個打數，依序在3局上、6局上、9局上吞下三振，沒有敲出安打，賽後打擊率1成86。

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亞利桑那響尾蛇隊3A投手林昱珉今天對科羅拉多洛磯隊先發，1局上被首名打者敲出陽春砲，1人出局後被敲出安打，2人出局後投出保送、再被敲出安打再掉1分。

林昱珉2局上再有狀況，被首名打者敲出安打，2人出局後連續投出3次四壞保送掉分退場；今天總計用53球投1.2局，被敲出4支安打包括1發全壘打，投出4次保送、1次三振，失掉3分責失分，球隊終場以0比14吞敗，林昱珉吞下個人本季第2敗，賽後防禦率3.74。（編輯：方沛清）1140526

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