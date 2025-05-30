田徑亞錦賽 楊俊瀚舊傷復發退賽接力改李允辰登場

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（中央社記者黎建忠韓國龜尾30日電）「台灣最速男」楊俊瀚原預計參加亞洲田徑錦標賽男子200公尺和4x100公尺接力，但今天確定因右腳舊傷復發退賽，接力改由李允辰接替。

台灣短跑名將楊俊瀚在上屆泰國曼谷亞洲田徑錦標賽拿下200公尺銀牌；他從去年底開始，先後2次飛往美國參加俱樂部的移地訓練，4月展開今年賽季，先後參加日本、香港的賽事。

教練易緯鎮告訴中央社記者，「參加完香港田徑錦標賽後俊瀚的右小腿就有些不適，應該是原本的舊傷復發，回台後積極治療，沒想到來到韓國的第2天訓練又感到緊繃，為求保險起見，還是讓他休息治療。」

現年28歲的楊俊瀚，生涯在田徑亞錦賽拿過1金、2銀、2銅，19歲就開始於國際賽嶄露頭角；2017年台北世大運年僅20歲的他，拿下100公尺金牌後一戰封神，也打開了他的知名度。

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楊俊瀚僅低調表示，沒想到會發生這種情況，現在只能好好治療，看今年還能參加哪些賽事。

原本楊俊瀚報名參加單項的200公尺，以及男子4x100公尺接力擔任最後1棒，如今受傷退賽後，教練團也決定改由三級跳好手李允辰接手楊俊瀚在接力賽的位置。（編輯：龍柏安）1140530

田徑亞錦賽，楊俊瀚舊傷復發退賽接力改李允辰（圖）登場。（中央社檔案照片）