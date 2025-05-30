加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 運動

田徑亞錦賽 楊俊瀚舊傷復發退賽接力改李允辰登場

2025/5/30 11:00（5/30 11:18 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
田徑亞錦賽，楊俊瀚（圖）舊傷復發退賽接力改李允辰登場。（中央社檔案照片）
田徑亞錦賽，楊俊瀚（圖）舊傷復發退賽接力改李允辰登場。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黎建忠韓國龜尾30日電）「台灣最速男」楊俊瀚原預計參加亞洲田徑錦標賽男子200公尺和4x100公尺接力，但今天確定因右腳舊傷復發退賽，接力改由李允辰接替。

台灣短跑名將楊俊瀚在上屆泰國曼谷亞洲田徑錦標賽拿下200公尺銀牌；他從去年底開始，先後2次飛往美國參加俱樂部的移地訓練，4月展開今年賽季，先後參加日本、香港的賽事。

教練易緯鎮告訴中央社記者，「參加完香港田徑錦標賽後俊瀚的右小腿就有些不適，應該是原本的舊傷復發，回台後積極治療，沒想到來到韓國的第2天訓練又感到緊繃，為求保險起見，還是讓他休息治療。」

現年28歲的楊俊瀚，生涯在田徑亞錦賽拿過1金、2銀、2銅，19歲就開始於國際賽嶄露頭角；2017年台北世大運年僅20歲的他，拿下100公尺金牌後一戰封神，也打開了他的知名度。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

楊俊瀚僅低調表示，沒想到會發生這種情況，現在只能好好治療，看今年還能參加哪些賽事。

原本楊俊瀚報名參加單項的200公尺，以及男子4x100公尺接力擔任最後1棒，如今受傷退賽後，教練團也決定改由三級跳好手李允辰接手楊俊瀚在接力賽的位置。（編輯：龍柏安）1140530

#香港
#楊俊瀚
#銀牌
#田徑亞錦賽
#亞錦賽
#泰國
#台北世大運
#李允辰
田徑亞錦賽，楊俊瀚舊傷復發退賽接力改李允辰（圖）登場。（中央社檔案照片）
田徑亞錦賽，楊俊瀚舊傷復發退賽接力改李允辰（圖）登場。（中央社檔案照片）
楊俊瀚
楊俊瀚赴美訓練收穫多 盼田徑亞錦賽衝佳績
李允辰
田徑亞錦賽下雷雨冰雹 李允辰、胡家蓁備賽受影響
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

21
更多編輯台推薦新聞：