玉山盃青棒賽開打 陳世展好投助台東擊退花蓮

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（中央社記者楊啟芳台北5日電）玉山盃青棒國際錦標賽今天開打，台東縣王牌投手「綠島潛水艇」陳世展繳5局好投，率台東縣以7比2擊退花蓮縣；另外，宜蘭縣在打擊大戰脫穎而出，以8比7爆冷擊敗高雄市。

玉山盃青棒國際錦標賽今天在桃園、高雄2地點燃戰火，其中在青埔棒球場進行的台東縣對決花蓮縣「花東大戰」，台東縣推出王牌投手「綠島潛水艇」陳世展掛帥先發，主投5局送出6次三振，僅失掉2分，且隊友火力也有效支援，終場台東縣就以7比2擊敗花蓮縣，搶下首勝。

同樣在青埔棒球場進行的賽事，高雄市、宜蘭縣前3局打完後，高雄以3比2取得領先，之後雙方展開打擊戰，其中4局下宜蘭縣打了10個人次、攻下5分，形成7比7平手。5局下宜蘭縣藉由高飛犧牲打超前比分，終場宜蘭縣就以8比7爆冷擊退高雄市。

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另外，彰化縣與雲林縣交手的賽事，彰化縣全場敲出12支安打、攻下4分；且彰化縣先發王牌投手許丞郡直到第6局才被敲出第1支安打，繳出5.2局好投、壓制雲林縣打線，終場彰化縣就以4比2擊敗雲林縣，搶下預賽首勝。

在高雄市立德棒球場的賽事，新北市以14比2在第6局提前擊退嘉義市，台北市是以1比0險勝嘉義縣。（編輯：李亨山）1140605