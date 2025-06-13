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鍾亦恩玉山盃成功復仇 協調性佳中職選秀挑戰3輪

2025/6/13 18:59（6/13 19:41 更新）
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114年玉山盃全國青棒錦標賽台中市隊左投鍾亦恩（圖）13日4強戰先發成功復仇，投6局無責失分，助隊晉級冠軍戰。中央社記者謝靜雯攝 114年6月13日
114年玉山盃全國青棒錦標賽台中市隊左投鍾亦恩（圖）13日4強戰先發成功復仇，投6局無責失分，助隊晉級冠軍戰。中央社記者謝靜雯攝 114年6月13日
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（中央社記者謝靜雯新北13日電）玉山盃青棒賽台中市隊左投鍾亦恩投台東有心得，今天先發成功復仇，6局無責失分，助隊搶勝，晉級冠軍戰。鍾亦恩身材雖然單薄，但協調性佳，投入選秀被評估有機會挑戰3輪。

114年玉山盃青棒賽台中市隊4強與台東縣交手，台中市隊派出對戰經驗豐富的左投鍾亦恩先發，鍾亦恩展現壓制力，用99球投6局，僅被敲出2支安打，投出8次三振、3次觸身球保送，失掉1分非責失分，球隊延長賽以3比2搶勝晉級，鍾亦恩無關勝敗。

台東縣隊此次以台東體中為主體參賽，鍾亦恩透露，之前對戰多居上風，但前一次王貞治青棒賽交手吞敗，今天想著要復仇，知道台東縣打者差不多的球就會積極出棒，把球丟進去好球帶給打者攻擊、交給守備幫忙，盡量不要花太多用球數。

鍾亦恩表示，今天最終可以贏球，有「復仇成功」的感覺，加上今天的比賽，目前為止4場對戰贏3場。

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鍾亦恩今年畢業也將投入中職選秀，他表示，因為有目標，出賽更想要展現價值，之前心態上比較不穩定，很容易有單局爆掉的狀況出現，升上高三後，面對危機還是可以穩住是最大的進步。

鍾亦恩身高182公分、體重僅62公斤，雖然身形單薄，但協調性好，最快球速約143公里，也被評估今年投入中職選秀有機會挑戰前3輪；對手台東縣隊總教練陳峰岳直言，鍾亦恩的球不好打，因為柔軟性佳，出手的位置看不太清楚、更難掌握。（編輯：管中維）1140613

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