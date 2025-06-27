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黃仲翔奪旅美生涯首勝 鄧愷威3A先發秀三振功力

2025/6/27 15:04（6/27 15:23 更新）
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美職亞利桑那響尾蛇隊19歲投手黃仲翔（圖）27日在新人聯盟先發投6局奪7K、無失分，奪下旅美生涯首勝。（中央社檔案照片）
美職亞利桑那響尾蛇隊19歲投手黃仲翔（圖）27日在新人聯盟先發投6局奪7K、無失分，奪下旅美生涯首勝。（中央社檔案照片）
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（中央社記者謝靜雯台北27日電）19歲投手黃仲翔旅美加盟亞利桑那響尾蛇隊，今天在新人聯盟出賽先發投6局奪7K、無失分，奪下旅美生涯首勝；舊金山巨人隊投手鄧愷威本季首場3A先發，展現三振功力，4局8K無責失分。

美國職棒新人聯盟賽事響尾蛇隊今天與西雅圖水手隊交手，響尾蛇隊台灣投手黃仲翔先發，1局上2人出局後被敲出安打，但沒有掉分，2局上也有被敲出安打，及時回穩，投出三振、製造雙殺，沒讓對手延續攻勢。

黃仲翔3到6局讓對手12上12下，6局投完退場，今天總計投6局僅被敲出2支安打，投出7次三振、無失分，球隊終場以3比0搶勝，黃仲翔奪下旅美生涯首勝。

巨人隊3A今天與洛杉磯道奇隊3A交手，巨人隊台灣投手鄧愷威賽前20場出賽都是後援，本季首度先發出賽，1局上投出四壞保送，但沒被敲出安打、無失分，2到4局讓對手9上9下。

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鄧愷威5局上續投，連續投出2次四壞保送後退場，對手靠著捕逸、安打攻下1分，這1分要算在鄧愷威身上。

鄧愷威今天總計用70球投4局，沒被敲出安打，投出8次三振、3次四壞保送，失掉1分非責失分，最快球速約153公里，球隊終場以5比4搶勝，鄧愷威無關勝敗，賽後防禦率5.15。（編輯：張雅淨）1140627

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