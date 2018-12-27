警專184人流感群聚 衛生局：周邊民眾無風險

警專因校內184名學生有類流感症狀，為徹底掌控疫情，疾管署建議採取預防性隔離措施，校方開會決定全校停課2天，由於緊接著就是元旦4天連假，等於全校放假6天。（圖取自www.facebook.com/TaiwanPoliceCollege）

（中央社記者陳妍君台北27日電）台灣警察專科學校爆發流感疫情，今明兩天全校停課。台北市政府衛生局指出，尊重學校作法，因警專校內集中管理、團體住宿，較不利於防疫，但流感疫情不至於對周邊民眾有風險。

衛生局疾病管制科科長歐佳齡表示，12月初警專就出現零星流感個案，並通報到台北市學校傳染病通報系統；12月中旬後，感染人數增加，到昨天為止，約184人出現疑似症狀或就醫經快篩確診A型流感。

歐佳齡說，針對國小或幼兒園，衛生局建議罹患流感學生至少請假休息7天；至於國高中以上學生，建議至少請假休息5天。由於接下來是連續假日，警專將停課到1月2日，校方的決定大致符合衛生局要求。

她指出，對於台北市教育局管轄學校，教育局的流感停課建議是在3天內，若同一班級有2個以上學生被診斷罹患流感，學校應請相關人員、家長代表和該區健康服務中心討論決定是否需要停課；但由於警專不歸教育局管轄，不適用這項建議。

歐佳齡表示，警專是否停課及停課規模多大，是由校方開會決定，衛生局通常尊重學校作法。

她指出，根據衛生局建議，警專下午針對學生住宿區、沐浴間、餐廳、教室全面清潔消毒。衛生局將追蹤罹患流感學生症狀與恢復情形，並建議警專於1月2日復課時，監測學生恢復狀況，若確認沒有症狀，再讓學生復課。

對於流感是否可能傳染周邊民眾，歐佳齡表示，近來台北地區有不少民眾罹患流感；因為警專校內集中管理、團體住宿，較不利於防疫，但對周邊民眾應該不至於有風險。（編輯：方沛清）1071227