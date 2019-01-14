羅文嘉：與社會所有力量建立橋梁 對抗中國獨裁[影]

（中央社記者陳俊華台北14日電）預定出任民進黨秘書長的羅文嘉今天說，為了讓孩子呼吸自由的空氣，才重回政治圈；台灣作為自由民主的代表，要對抗獨裁中國，他會跟社會所有力量建立橋梁。

民主進步黨主席卓榮泰13日宣布，由前客委會主委、現任水牛出版社社長羅文嘉擔任黨秘書長。

羅文嘉上午在水牛書店受訪時表示，他已經離開政壇9年、種田7年，「這次回來不是為了民進黨，也不是為了卓榮泰、不是為了蔡英文，是為了我的孩子」，希望孩子在未來很長的日子，還可以呼吸自由空氣、講自己想講的話。

羅文嘉說，現在大家可以享有過去不斷累積的民主成果及生活方式，是亞洲獨特的，雖然台灣政治上有很多紛擾，但台灣幾十年的民主成果，是亞洲驕傲，也是華人社會絕無僅有，應該被珍惜、好好維護。

他說，孩子想要呼吸自由空氣，看起來很簡單，可能一夕之間就失去，這就是台灣特殊的處境，旁邊有個很大的國家，制度跟台灣不一樣，在台灣可以任意批評政府、領導人，隔壁的國家不可能，若講太多則自己或家人就會「被消失」，這是活生生的事。

羅文嘉表示，政黨來來去去都不是問題，台灣已經過三次政黨輪替，重點不是國內哪個政黨執政、在野，而是來自非國內的威脅，「連自由選擇機會都沒有，這才是可怕的」，香港就是最明顯的例子。

羅文嘉說，他會跟社會所有力量建立橋梁，過去很多思考是藍綠競爭，但他的思考是台灣跟中國間，一個代表自由民主力量與獨裁力量的競爭，相信中國國民黨也會認同應維護現在共同享有的自由、權利。

他說，今天會威脅到台灣人民目前生活方式、生活價值的最大威脅不在國內，「是來自對岸中國」，是來自以北京為首，獨裁、不夠文明的政權；所有能一起抗拒中國獨裁政權力量的團體，都是他應該團結、建立橋梁的對象。（編輯：林興盟）1080114