新承做房貸創9年最大增幅 央行：房市溫和復甦

央行官員23日表示，新承做房貸金額已連續2年成長，顯見成交量持續增加，房市正溫和復甦。（中央社檔案照片）

（中央社記者潘姿羽台北23日電）中央銀行公布2018年5大銀行新承做房貸金額年增7.1%，為近9年最大增幅，央行官員表示，新承做房貸金額已連續2年成長，顯見成交量持續增加，房市正溫和復甦。

央行按月發布5大銀行（台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀）新承做放款金額與利率統計，其中購屋貸款的金額與利率變化，被視為房市景氣風向球。

據央行統計，2018年5大銀行新承做房貸總金額為新台幣4941.36億元，較上年成長327.36億元，年增率為7.1%，是2010年以來最大增幅。

央行經研處副處長吳懿娟進一步指出，2016年有房地合一稅等因素，房市正處低點，不過隨著建商、賣方陸續讓利，自住買方進場，成交量跟著回升，2017、2018年新承做房貸金額持續成長，可以說房市正「溫和復甦」。

細看2018年12月5大銀行購屋貸款表現，吳懿娟表示，通常年底是購屋旺季，加上部分銀行積極衝刺房貸業務，12月新承做房貸金額較上月略增，而房貸利率部分，12月承做青年安心成家貸款比率略升，以及銀行爭取優質客戶、整批分戶貸款，使得利率跌至1.617%，為歷年來次低。（編輯：李信寬）1080123