花旗銀行澄清系統正常 無客戶權益受損

有民眾30日向媒體投訴，指出他在花旗銀行網站查詢帳戶，卻發現系統當機，連存款餘額都變零。對此花旗銀行表示，目前正在調查中，下午將對外說明，但也強調客戶權益不受影響。中央社記者裴禛攝 108年1月30日

（中央社記者邱柏勝台北30日電）有民眾向媒體投訴，指出上花旗銀行網站查詢帳戶，卻發現系統當機，連存款餘額都變零。對此花旗銀行澄清，強調客戶帳戶歸零「不符事實」，且企業金融系統一切正常，無任何客戶權益受損。

有民眾向媒體投訴，花旗銀行疑似發生電腦系統大當機，用戶查詢帳戶時，發現存款餘額帳戶全部歸零，且帳戶可用餘額還是負值，無論是用網銀還是ATM查詢，結果都一樣。但也有花旗客戶成功完成交易。

對此，花旗銀行上午接受媒體訪問時表示，正積極了解情況。午後隨即發出新聞稿澄清，指媒體報導客戶帳戶歸零一事，不符合事實。

花旗表示，銀行在進行系統例行過帳檢查時，發現少部分客人台幣提款交易不能順利進行，已經立即著手解決。花旗並強調沒有任何客戶的權益會因為此事件受到影響，請客戶放心。

此外，花旗表示，分行、ATM等一切交易如常，且企業金融系統一切正常，企業金融的客戶並沒有受到任何影響。（編輯：鄭雪文）1080130