總統立委合併選舉 2020年1月投票

（中央社記者王承中台北31日電）中選會今天召開委員會議，通過第15任總統副總統選舉與第10屆立法委員選舉同日舉行投票。中選會代理主委陳朝建表示，過去已有兩次合併選舉前例，原則上投票日會在1月，確切日期最遲2、3月就會決定。

過去2014、2016兩次總統副總統及立委選舉都是合併舉行，由於依法立委必須要在2月1日就職，過去兩次選舉投票日分別是1月14日、1月16日，都是週六。若以兩次前例來看，2020年除夕是1月24日週五，隔天25日為大年初一，無法進行投票。因此，2020年總統、立委合併選舉日期，極有可能是1月4日、11日、18日其中一天。

中選會今天召開委員會議，通過第15任總統副總統選舉與第10屆立法委員選舉同日舉行投票。至於投票日期的訂定，將邀集相關機關及地方選舉委員會會商，再提報委員會議決定。

陳朝建在會後接受中央社記者採訪時表示，過去已有兩次總統、立委合併選舉前例，立委要在2月1日就職、總統在5月20日就職，要考量的因素很多，原則上投票日會在1月，至於確切的日期，還要邀集相關機關進行討論後，再交中選會委員會討論，最遲2、3月就會決定。

中選會今天發布新聞稿表示，第15任總統、副總統選舉與第10屆立委選舉是否同日舉行投票，經第523次委員會議決議，先行辦理公聽會並徵詢主要政黨意見。中選會於15日、16日、18日於全國分區舉行3場公聽會，並於去年12月20日函請民進黨、國民黨、時代力量、親民黨提供意見。

中選會指出，彙整各界意見並經討論後，中選會委員會議決議第15任總統、副總統選舉與第10屆立法委員選舉同日舉行投票；至於投票日期之訂定，中選會將邀集相關機關及直轄市、縣（市）選舉委員會會商，再提報委員會議決定。（編輯：林淑媛）1080131

總統立委選舉合併舉行 藍綠都贊成

（中央社記者余祥、葉素萍台北31日電）中選會今天通過，第15任總統副總統選舉與第10屆立法委員選舉在同日舉行投票，但投票日期未定。國民黨及民進黨中央皆表示贊成，認為除了已形成慣例外，也可節省公帑。

民主進步黨發言人林琮盛今天說，2012和2016年都是總統和立委合併選舉，這已經形成慣例，民進黨中央與立法院黨團都贊成2020年總統與立委合併選舉。

國民黨發言人歐陽龍則表示，國民黨一向贊成總統、立委選舉合併舉行，以節省公帑，分開舉行將會造成不必要的選務開銷和選務人員人力耗損，沒有意義。

至於選舉的日期，歐陽龍以個人身份建議，由於立委2月就職、總統5月就職，兩者不同調，導致過去總統、立委選舉都在1月左右，但選後將有4個月的看守內閣，許多重大政策無法推動，他認為，可考慮調整立委就職時間，與總統就職時間相同，選舉即可在3月左右辦理。（編輯：林孟汝）1080131