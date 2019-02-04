守護台灣 國軍春節備戰不打烊

（中央社記者游凱翔台北4日電）共軍昨天發布影片，片中出現台北101大樓等地標。國防部今天不遑多讓，也自製影片闡述國軍堅強戰力，並表示：「或許我們會在除夕團圓桌上缺席，但我們守護國人的承諾永不缺席。」

中共解放軍空降兵部隊官方微信「我們的天空」，昨天在微博發布新歌「我的戰鷹繞著寶島飛」，歌詞走柔和樂曲風，出現「我的戰鷹繞著寶島飛，捎來故鄉的思念輕聲喚你歸」等句子，片中也出現101大樓等畫面。

國防部則不遑多讓，也在國防部臉書粉絲團「國防部發言人」上傳由軍事新聞通訊社拍攝、剪接的影片，闡述國軍今年以來多場次的演習內容，同時也「秀肌肉」展現堅強戰力。並表示：「或許我們會在除夕團圓桌上缺席 但我們守護國人的承諾永不缺席。」

國防部指出，面對敵情的威脅，更加堅定國軍守護自由民主、捍衛中華民國的永續發展、維持台海和平及區域穩定的決心，更是全體國軍官兵共同努力的核心價值。

針對當前局勢的變化，國防部也引用總統蔡英文的「三個不變」，分別是「國軍守護每一寸國土的決心不變、國軍強化戰力的努力不變、走向國防自主的決心不變」。

國防部最後說，謝謝國人一年來的支持，春節戰備不打烊，全體官兵將在各自崗位上，持續守護國人安全，並祝福國人新春愉快、諸事大吉、平安順心。（編輯：蘇志宗）1080204