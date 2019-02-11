華航機師罷工股價重挫逾5% 票面10元失守

（中央社記者韋樞台北11日電）華航機師持續罷工，目前已取消約60個航班，未來協商結果未知，台股今天春節後首日開盤大漲逾百點，但華航股價開盤跌破票面新台幣10元，重挫逾5%，相對長榮航上漲約1.68%。

華航機師從2月8日起罷工至今，已影響部分航班調度或取消，華航表示，積極調度人力及航機，並採取整併航班、調整機型、運用共用班號航班服務等各項措施應變，也同步協調其他航空公司協助載運旅客。

華航以航班取消、調度情形初步估計，自2月8日至2月10日總計取消60個航班，營收損失估計約新台幣7800萬元，其他影響金額尚在估算中。

由於罷工期限和勞資協商結果未知，損失無法完整估計，市場憂慮影響首季營運和財報表現，華航股價今天開盤跳空下跌0.6元來到9.95元，跌幅達5.6%，早盤最低9.92元，到9時55分成交量放大到2.4萬張，相較前一個交易日成交量為5862張。

長榮航股價開高走高，在15.15元附近震盪，漲幅1.68%，盤中最高15.25元，上漲2.35%，成交量約1.1萬餘張。（編輯：張均懋）1080211