美中貿易談判華府續談 4大癥結待解

美國和中國官員在北京的一輪貿易談判15日結束，雙方計畫本週在華府再進行協商。（檔案照片／路透社提供）

（中央社北京18日綜合外電報導）美國和中國官員在北京的一輪貿易談判15日結束，雙方計畫本週在華府再度進行協商。全球兩大經濟體繼續嘗試化解彼此棘手的貿易爭執，在4項主要議題上仍待消弭歧見。

法新社報導，儘管美國總統川普表示，貿易談判進展「極度順利」，但熟知細節的川普幕僚警告，距離達成協議仍有「許多工作」要做。以下是雙方膠著重點的協商進度分析：

●智慧財產偷竊和技術轉移

美方指稱北京鼓勵竊取美國的智慧財產，並強迫美國企業交出商業機密換取市場准入。中國雖長久以來否認指控，但正計畫加強懲罰智慧財產偷竊行為，並加速通過新的外國投資法，明確禁止強迫技術轉移。

此外，北京也正逐漸擴大允許外國企業獨立營運的產業範圍，不須和中國夥伴成立合資企業。不過目前尚不清楚，上述這些行動是否足夠令川普政府滿意。

●產業政策

中國的產業政策引發疑慮，尤其是「中國製造2025」。這項計畫透過國家對國內企業慷慨補助，目標讓中國在人工智慧（AI）等新興科技產業攀上全球領導地位。

由於這項政策引發爭議，北京和中國官媒過去一年予以淡化。但對中國而言，貿易關係緊張，只會令他們更需要提高自身在半導體這類關鍵技術上的自給自足。

美國去年對國家支持的中國電訊業巨擘中興通訊短暫實施禁售令，當時便幾乎造成中興倒閉。

●國家補助

近幾年中國國有企業進一步擴大在國內的優勢地位，這和西方要求的市場改革背道而馳。華府希望中國未來降低國家在經濟扮演的角色，並減少對產業和企業的慷慨補助。

然而，北京對外經濟貿易大學經濟學教授崔凡提醒，若美國想和中國討論世界貿易組織（WTO）協議豁免範圍外的國家補助，中方可能不會讓步。「我擔心這難以在本月獲得完全解決。」

●貿易赤字

政治上敏感的中國對美國貿易順差問題，去年達到史上最高紀錄3233億美元。由於美中對彼此採取以牙還牙的關稅行動，造成中國買家減少購買美國農產品和能源大宗商品。

北京曾承諾擴大採購美國大豆和其他貨品，在談判中也提議大量採購美國貨，以促使白宮同意達成協議。白宮15日也強調和中國採購行動有關的協商，目的為了減少「龐大且持續的雙邊貿易赤字」。

不過，中國向美國大力採購的任何行動，必須高度仰賴中國國有企業。但這些企業卻是華府想要排擠的。

●協議在望？

美中談判雙方正努力達成合作備忘錄（MOU），詳列各自承諾，為川普和中國國家主席習近平可能會面做準備。

然而考驗在於，川普是否願意接受一份解決貿易赤字、但允許中國延後結構性改革的協議。本月稍早川普曾對美國民眾表示，貿易協議「必須包括實質的結構性改變，以終結不公平的貿易行為」。

中國分析家表示，結構性改革需要時間。中國國際經濟交流中心首席研究員張燕生說：「我們是行動緩慢的國家，需要有點耐心。」他舉例，中國加入WTO的協商，進行超過10年。

除此之外，任何協議內容將如何確定落實，也是個問題。因為北京長久以來對外來監督抱持警戒態度。（譯者：張正芊/核稿：林治平）1080218