蔡總統：台灣要走向創新經濟 布局更大市場

總統蔡英文（前右）26日在總統府接見「參展CES2019TTA科技新創團隊代表」，蔡總統說，在科技整合應用的時代，不能夠單打獨鬥，而是要透過國家資源，把大家的力量結合起來，布局更大的市場機會。中央社記者鄭傑文攝 108年2月26日

（中央社記者葉素萍台北26日電）總統蔡英文今天接見「參展CES2019TTA科技新創團隊代表」，她說，在科技整合應用的時代，不能夠單打獨鬥，而是要透過國家資源，把大家的力量結合起來，布局更大的市場機會。

蔡總統今天在總統府接見「參展CES2019TTA科技新創團隊代表」，她提到，美國拉斯維加斯的消費性電子展(CES)，是全球規模最大的消費性電子展，被稱為科技界的風向球，今年初科技部第二度帶著44家科技新創團隊參與，並且在CES的新創產區內成立了台灣國家館，打響了Taiwan Tech Arena的品牌形象。

她說，今年44家台灣科技新創團隊在科技展爭取到大約新台幣55億元的商機，在國際媒體上的曝光也比去年進步，還有8家新創得到CES科技創新大獎，獲獎的數目全球排名第2，僅次於法國。

蔡總統表示，「你們就是我們國家隊」，各位就像是台灣的國手，展現科技的實力，也為國家爭取榮譽，她要代表國家再一次向大家說聲謝謝。

她並提到，大家不只是帶回來榮耀與商機，更重要的是，「你們的努力，正為台灣的發展照亮未來的道路」，台灣的未來不只在代工與製造的雄厚實力，也需要進一步地走創新經濟，而台灣的科技實力就是創新經濟重要的基礎。

蔡總統感謝科技部，整合出一個國家隊，在科技整合應用的時代，「我們不能夠單打獨鬥」，而是要透過國家的資源，把大家的力量結合起來，布局更大的市場機會。

她說，因為這次的機會，大家吸引國際大廠的關注，後續有一些國際的訂單以及共同研究開發的契機，第一步走得很漂亮，接下來還要繼續往前衝刺。（編輯：林沂鋒）1080226